Доступ до тривожної кнопки під час навчального процесу має тільки черговий адміністратор

У всіх освітніх та позашкільних установах Мукачівської громади встановили тривожні кнопки. При натисканні на них сигнал надходить на пульт поліції і в навчальний заклад приїжджає патруль.

Як повідомили ZAXID.NET в Мукачівській міськраді 25 липня, тривожні кнопки встановили у 31 школі на території громади. Система складається з кнопки в кабінеті директора чи учительській та двох пультів з радіусом дії до 100 метрів.

«Тривожні кнопки – це система безпеки, що дозволяє працівникам оперативно реагувати на небезпечні ситуації та викликати поліцейський патруль. При натисканні сигнал надходить на пульт поліції, правоохоронці бачать, де саме спрацювала кнопка та якому навчальному закладу необхідна допомога», – інформують в міськраді.

Доступ до тривожної кнопки під час навчального процесу має тільки черговий адміністратор. Після закінчення уроків у школі цю функцію виконує охоронець.

Додамо, що тривожні кнопки у школах Мукачева почали встановлювати в рамках виконання Концепції безпеки закладів освіти, розробленої Кабміном у квітні 2023 року. У лютому 2024 року на систему безпеки у 12 школах витратили понад 90 тис. грн. Загальну сума проекту в міськраді наразі не називають.