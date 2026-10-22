Сільськогосподарський ярмарок в Ужгороді проведуть уперше з 2019 року

У зв’язку з проведенням 23–25 жовтня сільськогосподарського ярмарку «Дари осені – 2026» рух вулицею Івана Чендея перекриють. Про це повідомили в Ужгородській міській раді.

«Прохання до водіїв не залишати автомобілі на вулиці Івана Чендея на період підготовки та проведення заходу, а саме: із 20:00 22 жовтня до 25 жовтня включно», – зазначили у мерії.

Водночас проїзд транспорту на Київську набережну з боку площі Шандора Петефі через провулок Едуарда Михайлянца (біля драмтеатру) відкриють.

Вулицю Івана Чендея (колишня назва – Льва Толстого) перекриють

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Як їздитиме громадський транспорт

На час перекриття вул. Івана Чендея частково змінять рух деяких маршрутів громадського транспорту.

Маршрут №38 пролягатиме із УжНУ – через проспект Свободи (без заїзду на площу Шандора Петефі), а маршрут №18 поїде із УжНУ – через вул. Швабську із зупинкою «ЗОШ №9» (без курсування вулицею Івана Чендея).

Маршрут №20 пролягатиме із мікрорайону «Доманинці» – через проспект Свободи (без заїзду на площу Шандора Петефі), а із речового ринку – через вул. Швабську, проспект Свободи із зупинкою «ЗОШ №9», без курсування вулицею Івана Чендея.

Зазначимо, сільськогосподарський ярмарок в Ужгороді проведуть уперше з 2019 року.