Містяни побоюються, що ремонт єдиного пішохідного мосту в Ужгороді може затягнутися

У середу, 14 жовтня, Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради оприлюднив тендер на капітальний ремонт пішохідного мосту, який з’єднує площу Театральну з площею Шандора Петефі. Очікувана вартість закупівлі – 55,5 млн грн.

Це друга спроба мерії провести закупівлю на ремонт мосту. У вересні учасником торгів з аналогічною сумою підряду стала одеська компанія «Альянс-Еко Трейдинг груп», однак через невідповідність умовам технічної специфікації пропозицію фірми відхилили.

Ще один довгобуд?

В Ужгородській міськраді повідомили, що розробляти проєктно-кошторисну документацію на ремонт пішохідного мосту розпочали ще у 2020 році. Додали, що через різні обставини, зокрема й початок повномасштабної війни, реалізація проєкту поки не розпочалася.

«У зв’язку зі змінами в законодавстві щодо кошторисних норм, у 2026 році Департамент міської інфраструктури провів коригування проєктно-кошторисної документації. Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 28 липня 2026 року становить понад 72,29 млн грн», – зазначили в мерії та оприлюднили ескіз вигляду відремонтованого мосту.

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Документацію на ремонт пішохідного мосту почали розробляти у 2020 році

Містяни неоднозначно відреагували на наміри мерії. Мешканців турбує, що ремонт єдиного пішохідного мосту в Ужгороді може затягнутися, як й інші подібні проєкти. Зокрема, йдеться про капітальний ремонт площі Шандора Петефі, розпочатий у 2016 році. Роботи затягнулися на роки та перетворили площу на один із найвідоміших довгобудів міста.

«Скільки років “ремонтували” площу Петефі? І як відремонтували? А скільки вкрали? Ужгород зможе стільки років бути без пішохідного мосту? Спочатку нам треба обрати нормального мера, а цього крадія – за ґрати», – прокоментувала публікацію міськради ужгородка Оксана Коропчак.

За інформацією Prozorro, майбутній підрядник має завершити усі роботи до 31 грудня 2027 року. Йдеться про ремонт опор з укріпленням фундаментів, заміну мостового полотна, влаштування систем водовідведення та зовнішнього освітлення. Також мають накласти розмітку для сумісного руху пішоходів та велосипедистів.