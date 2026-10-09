Майданчик розмістити біля заднього входу до Зеленого ринку

В Ужгороді на вул. Фединця облаштували екологічний острівець для сортування побутових відходів. Частина містян розкритикувала вигляд споруди та обрану для неї локацію. Депутати намагатимуться скасувати своє рішення.

Йдеться про екоострівець, який відкрили в центрі міста в середу, 7 жовтня. В урочистостях взяли участь заступники мера Вадим Борець та Євген Плавайко, секретар міськради Ігор Чорній та керівництво «АВЕ Ужгород». Для компанії, яка займається вивезенням сміття, це дев’ятий подібний реалізований проєкт в місті. Майданчик розмістили біля заднього входу до Зеленого ринку, на місці сміттєвих баків.

«Ми намагалися більше озеленити цю територію. Через компактну ділянку все розмістили максимально раціонально. Водночас основна мета залишається незмінною – збирати відсортовані відходи, допомагати людям правильно сортувати та пояснювати, чому це важливо», – зазначила директорка ТОВ «АВЕ Ужгород» Наталія Якубик.

Чому виник скандал?

Після відкриття екоострівця на вул. Фединця думки містян розділилися. Частині мешканців він сподобався, а частина виступила проти. Зокрема, через зовнішній вигляд та локацію споруди.

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«Черговий сюр від міської ради. Мегасмітник встановили в історичному центрі міста на проїзній вулиці. Полюбуйтеся, як це одоробло вписалося в інтер'єр вулиці Фединця. Колись тут протікав Малий Уж, а за Андріїва (міський голова – ред.) і Боршовського (архітектор міста – ред.) виник мегасмітник», – йдеться у дописі авторки фейсбук-спільноти «Ужгород» під ніком «Зла ужгородка».

Проти реалізованого проєкту виступили і на фейсбук-сторінці Save Uzhhorod. Там активісти показали, як, на їхню думку, мають виглядати майданчики для побутових відходів.

У Save Uzhhorod запропонували розмістити майданчик для сміття під землею

«Система сортування сміття здорової людини і курця – історичні центри Любляни й Ужгорода. Замість підземної системи сортування та депонування сміття маємо гігантський сарай на вузькій вулиці історичного ареалу», – йдеться в дописі спільноти.

Натомість вибір локації підтримали місцеві підприємці та громадські організації, серед яких ГО «Екопростір Закарпаття» та «Рух підтримки закарпатських військових». Останнім під час відкриття екоострівця вдалося зібрати 11,4 тис. грн донатів на дрони.

Хто дав дозвіл?

Дозвіл на встановлення земельних сервітутів «АВЕ Ужгород» для розміщення екоострівця на вул. Фединця надали під час сесії Ужгородської міської ради 25 серпня. За рішення проголосували 20 з 23 депутатів, присутніх на сесії.

За розміщення екоострівця на вул. Олександра Фединця проголосували 20 депутатів

Як стверджують в «АВЕ Ужгород», місце розташування екоострівця на вулиці Фединця підприємство не визначало.

«Проєкт реалізовано на земельній ділянці, щодо якої міська рада ухвалила рішення про надання земельного сервітуту. Екоострівець створений не лише як місце збору відходів, а і як простір для формування культури сортування. Важливо, щоб його робота підтверджувала цю мету на практиці», – заначили в компанії.

Що далі?

У четвер, 8 жовтня, на сайті Ужгородської міської ради з’явився проєкт рішення про скасування дозволу на встановлення земельних сервітутів «АВЕ Ужгород» для розміщення екоострівця на вул. Фединця.

Як повідомили ZAXID.NET у преслужбі міськради, проєкт подали депутати з різних фракцій.

«До депутатів міської ради надійшло безліч колективних звернень від мешканців прилеглих будинків та громадських активістів, які категорично проти розміщення екологічних острівців на зазначеній території. Люди справедливо зазначають, що подібні об'єкти інфраструктури мають розміщуватись на технічних або господарських майданчиках, а не перетворювати історичний центр на сміттєзбірник. Ігнорування думки громади підриває довіру до місцевої влади та суперечить принципам сталого розвитку міста», – йдеться у проєкті рішення.

На думку депутатів, скасування їхнього попереднього рішення дозволить зняти соціальну напругу в мікрорайоні, зберегти туристичну та історичну привабливість вулиці та спрямувати комунальні служби на пошук компромісних і технічно обґрунтованих місць для збору відходів.

Чи є серед авторів проєкту рішення депутати, які, власне, і голосували за розміщення екоострівця на вул. Фединця, наразі невідомо.