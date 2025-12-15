Схема діяла у ЗОШ №15

Правоохоронці оголосили підозру колишньому директору Ужгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №15, який закупив газ для обігріву школи за завищеними цінами. Колишньому посадовцеві загрожує до 6 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 15 грудня, у період з 2020 по 2021 роки підозрюваний на посаді директора та голови тендерного комітету школи умисно уклав і підписав додаткові угоди до договору на постачання природного газу за цінами, що значно перевищували початкові договірні.

«Це призвело до збитків для громади та школи на понад 380 тис. грн», – зазначили правоохоронці.

У прокуратурі не називають прізвища підозрюваного. За даними аналітичного порталу Youcontrol, з 1996 по 2024 рік Ужгородську ЗОШ №15 очолював Володимир Поліщук.

З 1996 по 2024 рік Ужгородську ЗОШ №15 очолював Володимир Поліщук. Фото Ужгород.нет

Експосадовцю інкримінують зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає від трьох до шести років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від 8500 грн до 17 тис. грн.