Запалення свічок — це головний обряд Хануки

В Ужгороді на Театральній площі пройшла церемонія запалення ханукії – підсвічника, який запалаюють з нагоди єврейського свята Хануки. Підсвічник встановили біля Закарпатської обласної філармонії, де раніше була розташована ужгородська синагога.

Як повідомили в ужгородській міській раді, 10 грудня вогні ханукії разом з єврейською громадою міста запалили головний рабин Ужгорода та Закарпаття Менахем Мендел Вільгельм, керівник благодійного фонду «Хесед Шпіра» Михайло Галін і міський голова Богдан Андріїв.

За віруванням євреїв, Ханука є святом перемоги над переслідувачами віри та освячення Єрусалимського храму. Запалення свічок – це головний обряд Хануки.

Згідно з давніми переказами, греки хотіли вбити віру та культуру євреїв. Вони прийшли та спаплюжили храм, але євреї знайшли олію та запалили свічник. Олії мало вистачити лише на день, але сталось диво — її вистачило на вісім днів. За цей час євреї виготовили нову олію. З тих днів збереглася традиція запалювати вогні ханукії. Цьогоріч свято відзначається з вечора 7 грудня по вечір 15 грудня.