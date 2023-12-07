Першу свічку запалять о 17:00 під єврейську музику

В Чернівцях на Театральному майдані навпроти Єврейського народного дому встановили Ханукальну менору. 7 грудня єврейська громада обласного центру запалить перший вогник на традиційному свічнику. Святкуватимуть же головне іудейське свято – Хануку, 15 грудня.

Ханукальну менору в Чернівцях встановлюють вже 10 рік поспіль. Цьогоріч з 7 по 15 грудня єврейська громада кожного дня запалюватиме на головній менорі Чернівців по одному вогнику. 15 грудня – запалять восьмий і центральний вогник. Це символізуватиме початок святкування Хануки 5784 року.

Запалення свічок — це головний обряд Хануки. Свічки зазвичай запалює головний рабин Буковини Менахем Мендель Гліценштейн.

За віруванням євреїв, Ханука — це свято перемоги добра над злом. Згідно з давніми переказами, греки хотіли вбити віру та культуру євреїв. Вони прийшли та спаплюжили храм, але євреї знайшли олію та запалили свічник. Олії мало вистачити лише на день, але сталось диво — її вистачило на вісім днів. За цей час євреї виготовили нову олію.

Заплювання менори в грудні 2022 року

Єврейська громада також підготувала програму святкування Хануки в Чернівцях. 7 грудня о 17:00 відбудеться урочисте запалювання першої Ханукальної свічки на Театральній площі, буде лунати справжня єврейська музика, а всіх присутніх частуватимуть традиційним солодким Ханукальним частуванням.