Меморіал буде мати розміри 30 метрів довжини і 15 метрів ширини

У Снятині на місцевому кладовищі планують побудувати єврейський меморіал з 300 мацев. Надгробні плити довгі роки слугували тротуаром на околиці міста. Їх демонтували на весні 2023 року, а Об'єднана єврейська община України вже розробила проект, як має виглядати майбутній меморіал.

Найстаршій мацеві, яку знайшли, понад 270 років, повідомляє «Суспільне. Франківськ». Єврейські надгробні плити знайшов житель Тернопільщини Сергій Палашовський, який в Снятині викупив будинок і ділянку поруч. Він побачив на великих кам'яних тротуарних плитах малюнки і з'ясував, що це єврейські надгробки – мацеви. Чоловік написав відповідні листи в різні єврейські общини та синагоги. Представники від цих організацій організували розкопки та перевезення надгробків на кладовище. Сергію Палашовському закупили нову тротуарну плитку, щоб він міг облаштувати розорану територію. Вартість робіт склала 220 тис. гривень.

Серед знайдених мацев є досить давні, розповів операційний директор Об'єднаної єврейської общини України Віталій Камозін.

«В нас є надгробки, на яких не видно дати, проте за їхнім стилем ми припускаємо, що вони – приблизно кінця XVI століття. Мацеви були у занедбаному стані. Деякі з них повернуті надписами догори. Вони гірше збереглися. А ті, що були з надписами до землі – у задовільному стані», – пояснює Віталій Камозін.

Місцеві історики розповідають, що є дві версії – чому надгробками вимостили двір. Перша – будинок і навколишня територія була колись двором нацистського гестапо. Друга – у 60-ті роки радянська влада хотіла зруйнувати єврейське кладовище і облаштувала подвір'я з кам'яних мацев.

Окрім 300 мацев, які перевезли на кладовище, неподалік, зі слів Віталія Камозіна, є ще 500 надгробних плит, які не встигли розграбувати. Щоб вшанувати пам’ять про єврейський народ у Снятині, на кладовищі планують звести меморіал з мацев у формі менори, розповідає Віталій Камозін. Поруч встановлять інформаційні стенди, щоб пояснити, що означають візерунки на надгробках. Його планують зробити на 30 метрів завдовжки й 10-15 метрів завширшки.

Вартість проекту – майже 20 тис. доларів. Гроші на побудову меморіалу шукатимуть у меценатів-євреїв за кордоном. Розчищати територію на кладовищі планують почати цього року, а зводити меморіал — у 2024 році.