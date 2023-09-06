Мешканці будинку розуміють цінність розписів, але не мають коштів на їхню реставрацію

У будинку на вул. Нечуя-Левицького, 19 у Львові виявили унікальні сецесійні розписи, виконані не трафаретом, а вручну. Квітковий орнамент зображений на стелі та стінах пам’ятки архітектури місцевого значення. Цей об’єкт подадуть на програму «Креативна Європа», щоб отримати кошти гранту для відновлення розписів, повідомив ZAXID.NET керівник «Бюро спадщини» Павло Богайчик.

ОСББ будинку на вул. Нечуя-Левицького, 19 звернулося до реставраторки Ірини Гірної зробити зондажі стін, адже сусідній будинок має такі ж зображення. Фахівчиня виявила розписи на стелі під’їзду і на третьому поверсі. Окрім того, оздобленими виявилися і стіни по всій сходовій клітці.

«На цих розписах гарна велика квіткова композиція. Рослинний живописний орнамент мальований від руки, це не трафарет. Це один з найкращих зразків розписів під’їзду у Львові. Розписи є дуже цінними – це є сецесія ХХ ст., один з найкращих стилів у Львові. Він найбільш багатий, найбільш унікальний, кожен з цих елементів є неповторним», – пояснила реставраторка Ірина Гірна.

Реставраторка пояснила, що розписи цінні та унікальні (фото Андрія Андруха)

Голова ОСББ «Надія НЛ» Ігор Дічковський розповів, що мешканці вклали багато коштів у відновлення будинку: замінили всі інженерні мережі, відреставрували вхідні і внутрішні двері. За кошти міста у будинку відновили дах.

«Ми дуже задоволені від цієї знахідки, і звісно що хочемо її зберегти. Та власних коштів на ці роботи не маємо», – пояснює Ігор Дічковський.

Тому унікальні розписи подадуть на грант програми «Креативна Європа», яка популяризує спадщину будівель у стилі модерн (ар-нуво, сецесії).

«Навесні Львів доєднався до міжнародної мережі міст, які популяризують спадщину ар-нуво. Львову запропонували стати почесним членом організації без сплати членського внеску. Ми написали грант, влітку отримали підтвердження, що перемогли. За цей грант організують різні активності у Львові і містах-партнерах –майстер-класи, екскурсії, виставки для популяризації стилю. Також туди входить реставрація двох стінописів, маскаронів і дверей періоду ар-нуво. Ми будемо обирати їх разом з партнерами», – розповів ZAXID.NET керівник «Бюро спадщини» Павло Богайчик.

Він додав, що грант розпланований на 2024-2028 рік. Реставраційні роботі у графіку передбачені на 2025 рік. Один з об’єктів, які запропонують відреставрувати за грант, це стінопис будинку на Нечуя-Левицького.

Триповерхову кам’яницю збудував на початку XX ст. Якуб Рисяк (фото Андрія Андруха)

Будинок на вул. Нечуя-Левицького, 19 є пам’яткою архітектури місцевого значення. Його збудував Якуб Рисяк. Його дружина Гелена Рисяк купувала землі, а він займався будівництвом. У травні 1906 року вона подала документи на будівництво, у серпні 1907 року будинок здали в експлуатацію. У фойє сусіднього будинку – на вул. Нечуя-Левицького, 17, який теж будував Якуб Рисяк, – на стелі теж є розписи.