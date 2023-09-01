До переліку увійшов колишній будинок Страхового товариства «Дністер»

Львів 30 серпня з’явився на міжнародній платформі з популяризації спадщини сецесії – Reseau Art-Nouveau Network. Про це повідомляє ЛКП «Бюро спадщини».

На сайті представлено 16 об’єктів львівської сецесії, серед яких:

чиншові кам’яниці Строменґера, Стоффа, Штаубера;

інтер’єр колишньої Торгово-промислової палати із розписами Фелікса Виґживальського;

інтер’єр Львівського музичного коледжу імені Людкевича із розписами Модеста Сосенка;

перлина гуцульської сецесії – колишній будинок Страхового товариства «Дністер» тощо.

Модерн, ар-нуво, югендстиль та сецесія – різні слова на позначення одного художнього стилю, що формувався на межі ХІХ-ХХ століття. На землях, які у той час входили до Австро-Угорської імперії, закріпився термін сецесія. У Франції та Великій Британії зазвичай вживають слово ар-нуво.

Reseau Art-Nouveau Network (RANN) – це міжнародна організація, яка займається дослідженням, збереженням та промоцією спадщини сецесії. На цей момент членами організації є 24 міста, а також є індивідуальні дослідники та блогери, які популяризують цю спадщину. У квітні 2023 року Львів став почесним членом RANN завдяки активній співпраці ЛКП «Бюро спадщини» управління охорони історичного середовища з RANN.

Завдяки приєднанню до мережі RANN Львів отримав можливість заявити про свою багату сецесійну спадщину на міжнародному рівні. У Львові сецесійною спадщиною також займаються Львівська Політехніка, Львівська Національна академія мистецтв, Центр міської історії Центрально-Східної Європи, «ЯГалерея».