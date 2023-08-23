Будувати канатну дорогу на Високий замок планують за кошти приватного інвестора

Міська рада змінила схему розташування майбутньої канатної дороги, що має пролягати з центру Львова через Високий Замок й до мікрорайону Підзамче за кошти приватного інвестора. Відповідні зміни до інвестиційного проекту, що передбачає будівництво канатної дороги, затвердили на сесії Львівської міськради 23 серпня.

Як вказано в пояснювальній записці, зміни в проект вирішили внести, аби зменшити вплив майбутнього будівництва на ансамбль історичного центру Львова, з урахуванням оцінки Міжнародної ради з охорони пам'яток та історичних місць (ICOMOS).

Згідно зі змінами, першу станцію дороги пропонують перенести із території Меморіалу Героїв Небесної Сотні, як це планувалось раніше, на вул. Кривоноса, 1, поруч із будівлями Львівського державного університету внутрішніх справ.

Крім цього, будувати канатну дорогу планують однією чергою за маршрутом:

центр міста – Високий Замок – мікрорайон Підзамче. Кінцеву північну станцію канатної дороги розмістять на території колишнього заводу «Алмазінструмент» [орієнтовно між вул. Хмельницького та вул. Ратича].

«Це дозволить сполучити дві історичні частини міста Львова – сучасний центр та історичне передмістя (Підзамче), що значно збільшить інвестиційну та туристичну привабливість останнього, а також дозволить створити сучасний, швидкий та екологічний транспортний маршрут між цими мікрорайонами. Це також сприятиме використанню рекреаційних можливостей парку «Високий Замок», а також історичних та архітектурних цінностей мікрорайону Підзамче, які є частинами об’єкта світової спадщини ЮНЕСКО», – йдеться в записці до ухвали.

Крім цього, депутати уповноважили управління інвестицій підготувати відповідні документи та заходи для організації інвестиційного конкурсу.

Зазначимо, що будівництво канатної дороги на Високий замок ще кілька років тому ініціювала «Львівська обласна організація "Реабілітація осіб з інвалідністю"». У 2019 році Львівська міська рада затвердила відповідний інвестиційний проект. Також міська рада підписала меморандум з Міністерством внутрішніх справ про передачу місту ділянки під будівництво першої станції.

Попередньо кожна кабінка зможе вміщувати до 4 пасажирів і рухатиметься зі швидкістю близько 4 м/с. Протяжність маршруту становитиме 524 метри, а перепад висоти складе 84 метри.