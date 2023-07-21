Візуалізація нового об'єкта на вул. Богдана Хмельницького, 121

На вул. Хмельницького, 121 у Львові, що у мікрорайоні Підзамче, реконструюють стару будівлю з фахверком (відкриті деревʼяні каркасні конструкції на стінах, характерні для середньовічної архітектури) і влаштують там заклад побутового обслуговування населення і заклад громадського харчування. 21 липня виконком міської ради затвердив містобудівні умови та обмеження ТзОВ «Велпласт».

Земельна ділянка на вул. Хмельницького, 121 площею 0,06 га має цільове призначння для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності). За містобудівними умовами, гранично допустима висотність будинків – 15,5 м. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 83 %.

Будівля на вул. Богдана Хмельницького, 121 розташована у межах історичного ареалу міста. Відповідно, проект має бути погоджений і регламентований законодавством «Про охорону культурної спадщини». Власники ділянки мають опрацювати паспорт кольорового опорядження фасаду та погодити його в управліннях архітектури та охорони історичного середовища.

Теперішній стан будівлі на вул. Хмельницького

«Йде мова про релікт на вул. Хмельницького, де є збережений деревʼяний фахверк, достатньо унікальна річ для міста. Цей обʼєкт розглядався на містобудівній раді, і архітектори вийшли з переконливою концепцією збереження цього фахверку, формування офісних поверхів вище нього, а закладу громадського харчування – в межах цього фахверку. Його пропонується закрити склом і в майбутньому демонструвати як архітектурну цінність цілого району», – зазначив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Візуалізація нової будівлі на вул. Богдана Хмельницького, 121 на Підзамчі

Перед будівлею облаштують громадський простір, також передбачений підземний паркінг.

Згідно з аналітичною системою Youcontrol, директоркою ТзОВ «Велпласт», яке спеціалізується на торгівлі та оренді, є Марʼяна Адашинська.