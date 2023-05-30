Ділянка на вул. Жовківській, на якій планують збудувати технопарк

На вул. Жовківській у Львові, на місці колишньої взуттєвої фабрики «Прогрес», збудують технологічний парк. Відповідні містобудівні умови та обмеження на реконструкцію наявних будівель погодив виконавчий комітет Львівської міськради на засіданні у вівторок, 30 травня.

Йдеться про забудову ділянки на вул. Жовківській, 30 площею 0,12 га. Ділянка перебуває в комунальній власності. У 2020 році депутати вилучили її з користування ТзОВ «Львівське взуттєве виробничо-торговельне підприємство "Прогрес"» та передали в користування львів’янина Андрія Куличенка в оренду на 5 років під виробництво.

Згідно з МУО, наявні на цій ділянці приміщення перебудують під технопарк. Висота двоповерхової будівлі не має перевищувати 6,7 м, а площа забудови ділянки – 48%.

Дозвіл на реконструкцію будівель під технопарк отримав львівський підприємець Андрій Куличенко. Він зареєстрований як ФОП понад 15 років і займається кондитерським і хлібобулочним виробництвом.