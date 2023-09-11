Стіна пивниці, на якій збереглися написи

У кам'яниці на площі Ринок, 42 знайшли криївку, у якій під час під час Другої світової війни від нацистів могли переховуватись євреї. Криївку виявили працівники ЛКП «Львівське радіо», які отримали кам'яницю в користування від міськради. На сховок натрапили під час облаштування укриття для мешканців у занедбаному підвалі будинку. Зараз потрапити до колишнього сховку можна через внутрішній дворик кам'яниці. На одному з готичних порталів пивниці зберігся напис польською «Praca i modlitwa wiernosci hasłо» [Праця та молитва гасло вірності], ініціали JD та дата – «1943 rok». Крім цього, на стіні є вишкрябані імена та прізвища людей. Директор ЛКП «Львівське радіо» Андрій Лінік у коментарі ZAXID.NET розповів, що наразі написи досліджують, а у майбутньому їх планують законсервувати.

«На одному з готичних порталів підвалу, де облаштовуємо найпростіше укриття, побачили вишкрябаний готичним шрифтом напис. Навряд ми найперші його побачили, але раніше про це публічно не говорили. До нас прийшов дослідник Олег Рибчинський, подивився на написи. Їх насправді важко прочитати. У сусідньому до цього порталу приміщенні є вишкрябані на тиньку імена та прізвища. Одне з них – Юзеф Мельнік, але є ще кілька. Можна їх побачити. Є всі потенційні шанси вважати, що в цьому приміщенні 80 років тому могли переховуватися євреї під час нацистської окупації Львова. Це дуже символічно, бо зараз там облаштовується найпростіше укриття під час російсько-української війни», – каже Андрій Лінік.

Мистецтвознавець Влодко Костирко для ZAXID.NET розповідає, що кілька років тому на Вірменській дослідник Олег Рибчинський знайшов криївку, в якій ховалися євреї. Також там у дверній коробці будинку були сліди від мезузи – сувою пергаменту з фрагментом молитви.

«Якби у цій кам'яниці був слід від мезузи, то можна було б говорити однозначно про сховок євреїв. Зараз ми можемо лише припускати це. Раніше Олег Рибчинський знайшов сховок у пивниці на вулиці Вірменській. Це місце дослідили, зробили 3D модель. І там ми знайшли сліди від мезузи у дверній коробці. Тоді, зрозуміло, що мешканці просто спустилися й ховалися. Натомість у кам'яниці на площі Ринок, 42 приватних мешканців не було давно, радянські інституції не досліджували цих дверних коробок», – зазначив Влодко Костирко.

Доктор архітектури, доцент Львівської політехніки й дослідник Львова Олег Рибчинський у коментарі ZAXID.NET розповідає, що потрібно перевірити архівні записи, щоб встановити, як підвал використовували під час Другої світової війни. Крім цього, слід дослідити й інші місця в пивниці, де також можуть бути написи.

«Камера-сховок розташована між склепінням пивниці і підлогою першого поверху. Сходи у сховок нашвидкоруч змуровані з фрагментів архітектурних деталей та цегли міжвоєнного періоду. Треба зробити кілька зондажів, щоб пошукати інші написи, бо там нічого такого раніше не робили. Зараз досліджувати дуже складно, бо там проходять комунікації. Над цим працюватимемо, але так, це була криївка, оскільки до цієї камери є вхід виключно з однієї сторони, з першого поверху. Цей вхід зараз є фактично забетонований. Для того, щоб сказати, чи там 100% переховувались люди, то треба підняти книгу пам'яті і спогадів людей. Я думаю, що швидше за все, що це був сховок. Напис невипадковий, бо 1943 рік – це Львів під окупацією нацистів. І в пивниці точно вирували якісь події. Варто згадати, що євреї переховувалися у пивницях та Львівській каналізації, та у каналах річки Полтви», – розповідає Олег Рибчинський.

Він пояснює, що напис «Praca i modlitwa wiernosci hasłо» на готичному порталі є гаслом бенедиктинців. Проте подібне висловлювання є у євреїв. Крім цього, під написом є ініціали JD та дата – «1943 rok».

Андрій Лінік каже, що ЛКП «Львівське радіо» консультується з Наталією Ромік, яка є однією з найбільших фахівчинь єврейської спадщини. Науковиця досліджує підпільну інфраструктуру порятунку євреїв.

«Хочемо, щоб Наталія Ромік пошукала спогади в архіві. Можливо, люди, які там переховувалися, згадували це місце. Це один з дослідницьких способів верифікувати, чи дійсно це був сховок від нацистів й в ньому був. Очевидно, хочемо зафіксувати й законсервувати написи. Там є ще одне дуже дивне приміщення, між підвалом та першим поверхом. У нас є гіпотеза, що це теж місце переховування євреїв. Ми досліджуватимемо його, нам допомагатиме Олег Рибчинський. Є всі шанси, що там також вишкрябані написи», – говорить Андрій Лінік.

Ймовірне місце, де переховувались євреї (Фото ZAXID.NET)

Зазначимо, що у будинку на площі Ринок, 42, під керівництвом Львівського радіо, діє мистецький простір «Дім 42». Кам'яниця має назву «Седмирацька» і є частиною приринкового кварталу. Центр міської історії зазначає, що будинок фігурує в реєстрах львівської нерухомості з ХVІІ ст.