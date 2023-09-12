Садиба Терещенків на бульварі Шевченка у Києві у 2013 році

Садибу Терещенків на бульварі Тараса Шевченка у Києві повернули у власність громади. Спроби повернути маєток українських підприємців тривали 15 років. За цей час неоготична будівля XIX ст. руйнувалася і занепадала. Фінальну крапку в цій історії поставив Верховний Суд України 12 вересня.

«Велика палата Верховного Суду сьогодні винесла історичне рішення – повернула садибу Терещенків київській громаді. Мабуть, ми вперше за довгі роки відчули що є справедливий суд і є надія на верховенство права у нашій державі», – повідомила Олена Терещенко, громадська діячка, дружина представника династії меценатів та підприємців Мішеля Терещенка.

Вона додала, що суд виніс окрему ухвалу, яка зобов’язує Київську міську раду усунути всі порушення, зафіксовані під час розгляду судової справи, тобто почати негайні роботи для збереження пам’ятки та прозвітувати про це у Велику палату ВСУ.

«Сьогодні Велика палата повністю переглянула судову практику (а вона була зовсім не на користь збереження пам’яток, згадайте хоча б Замок Барона та інші об’єкти) та яскраво продемонструвала недобросовісним забудовникам і фейковим інвесторам, що закінчилися часи вседозволеності, а збереження культурних цінностей віднині є пріоритетом держави не лише на папері, але й на прикладі садиби Терещенків», – наголосила Олена Терещенко.

Як повідомляє «Вечірній Київ», боротьба за пам’ятку триває вже 15 років. Тривалий час будівля була на балансі КП «Київжитлоспецексплуатація», яке здавало її в оренду. У 2007 році садибу передали ПАТ «Центрелеватормлинбуд» з умовою її реставрації. За 15 років жодні роботи не проводилися, а сама споруда за цей час опинилася під загрозою руйнації. Поруч збудували готелі, що погіршило технічний стан будівлі. У 2021 році Офіс генпрокурора звернувся до суду з вимогою повернути будівлю у комунальну власність міста через невиконання умов договору щодо реставрації споруди.

Садиба Терещенків на бульварі Шевченка у Києві є пам’яткою архітектури місцевого значення. За інформацією краєзнавчого сайту «Україна інкогніта», її збудував архітектор Вальдемар Краузе у 1874 році в неоготичному стилі для поміщиці Феліції Модзелевської. Згодом маєток придбав Іван Терещенко та розбудував його. Родина підприємців та меценатів проживала у ньому до 1917 року. У 1918 році уряд УНР орендував будинок у власників і влаштував там міністерство шляхів сполучення Української Держави. У 1918 році у цій будівлі обрали Директорію УНР.

Нагадаємо, 30 серпня Господарський суд Житомирської області задовольнив позов прокуратури і повернув у державну власність палац родини Терещенків у с. Червоне, яким користувався монастир УПЦ МП.