В Ужгороді оприлюднили дати осінніх канікул
Осінні канікули заплановані з 27 жовтня до 2 листопада
До теми
Ужгородська міська рада оголосила дати осінніх канікул у школах громади. Остаточні рішення про проведення канікул самостійно ухвалююють заклади освіти.
Як повідомили ZAXID.NET в управлінні освіти Ужгородської міської ради 16 жовтня, осінні канікули у школах заплановані з 27 жовтня до 2 листопада.
«Практично всі заклади освіти обрали собі для канікул останній тиждень жовтня», – зазначила керівниця управління освіти Наталія Баранюк.
Зазначимо, школи в Україні на своїх педагогічних радах можуть самостійно встановлювати дати завершення навчального року та канікул. Дати й тривалість канікул в різних закладах освіти можуть відрізнятися через обставини безпеки та навчального навантаження.