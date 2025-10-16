фото ілюстративне

Школи в Україні можуть самостійно встановлювати дати завершення навчального року та канікул

Ужгородська міська рада оголосила дати осінніх канікул у школах громади. Остаточні рішення про проведення канікул самостійно ухвалююють заклади освіти. Як повідомили ZAXID.NET в управлінні освіти Ужгородської міської ради 16 жовтня, осінні канікули у школах заплановані з 27 жовтня до 2 листопада. «Практично всі заклади освіти обрали собі для канікул останній тиждень жовтня», – зазначила керівниця управління освіти Наталія Баранюк. Зазначимо, школи в Україні на своїх педагогічних радах можуть самостійно встановлювати дати завершення навчального року та канікул. Дати й тривалість канікул в різних закладах освіти можуть відрізнятися через обставини безпеки та навчального навантаження.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter