За результатами Національного мультипредметного тестування сайт «Освіта.ua» сформував щорічний рейтинг загальноосвітніх шкіл Ужгорода 2025 року. У ньому представлені 27 закладів середньої освіти обласного центру Закарпаття.

Перше місце у рейтингу кращих шкіл міста посів Ужгородський ліцей імені Тараса Шевченка, який у 2024 році був на другому місці. Проте освітній заклад не увійшов до рейтингу топ-200 шкіл України, зайнявши за підсумками НМТ 247 місце.

На другому місці – Ужгородський ліцей ім. Августина Волошина, який у 2024 році був першим. У рейтингу найкращих шкіл України він займає 310 місце. Третім в обласному центрі Закарпаття є Ужгородський ліцей № 5 імені Івана Чендея (9 місце в місті у 2024 році та 315 – у загальному рейтингу шкіл України).

Найгіршими результати мультипредметного тесту були в Академії культури i мистецтв Закарпатської обласної ради, НВК «Гармонія» Ужгородської міськради та Ужгородському центрі професійно-технічної освіти.

Рейтинг шкіл Ужгорода

Пояснення назв колонок у таблиці:

Місце – місце в поточному рейтингу 2024 року.

ТОР – місце закладу у всеукраїнському рейтингу.

Рейт. бал – рейтинговий бал школи, розрахований за наведеною формулою.

Бал НМТ – середній бал всіх тестів НМТ включно з тестами «не склав», яким надано значення «0».

Учнів/тестів – кількість випускників, які складали НМТ, і загальна кількість тестів, що їх складали випускники, включаючи тести з результатом «не склав».

Склав (%) – відсоток тестів, у яких було подолано поріг «склав/не склав».

Назва навчального закладу Місце TOP Рейт. бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%) Ужгородський ліцей ім. Т.Г. Шевченка Ужгородської міськради 1 247 132.4 154.5 80/316 99 Ужгородський ліцей імені Августина Волошина Ужгородської міськради 2 310 131.4 153.3 86/328 99 Ужгородський ліцей № 5 імені Івана Чендея Ужгородської міськради 3 315 131.2 153.2 80/320 100 Приватний ліцей «Гірчичне зерно» 4 386 130.2 153 11/44 100 Ужгородський науковий ліцей Закарпатської обласної ради 5 507 128.8 149.6 136/528 99 Ужгородський ліцей «Лідер» Ужгородської міськради 6 560 128.2 150 56/224 100 Ужгородський ліцей № 3 Ужгородської міськради 7 626 127.7 149.6 51/196 99 Ужгородський ліцей «Інтелект» Ужгородської міськради 8 1486 122.5 143.5 38/152 99 Ужгородський ліцей №8 Ужгородської міськради 9 1963 120.6 141 59/236 97 Ужгородський ліцей імені В.С. Ґренджі-Донського Ужгородської міськради 10 2138 119.9 140.3 56/216 97 Ужгородський ліцей «Імідж» Ужгородської міськради 11 2188 119.7 140.1 55/216 97 Ужгородський ліцей №15 Ужгородської міськради 12 2190 119.7 140.1 57/224 97 Ужгородський ліцей № 4 Ужгородської міськради 13 2321 119.2 139.9 28/108 98 Ужгородська філія вищого приватного навчального закладу «Львівський медичний фаховий коледж "Медик"» 14 2915 117.3 137.6 35/136 97 Ужгородський мистецький ліцей «Перспектива» Ужгородської міськради 15 2917 117.3 137.3 50/200 97 Ужгородський ліцей № 9 Ужгородської міськради 16 3405 116 136.1 26/92 97 Ужгородський ліцей № 12 Ужгородської міськради 17 3423 115.9 135.6 58/232 96 Фаховий коледж мистецтв ім. А. Ерделі Закарпатської академії мистецтв 18 3962 114.4 133.8 60/224 97 Ужгородський ліцей №7 Ужгородської міськради 19 4095 114 133.8 29/104 96 Природничо-гуманітарний фаховий коледж Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» 20 4184 113.7 131.5 178/696 95 Ужгородський ліцей імені Дойко Габора Ужгородської міськради 21 5016 111.3 130.7 21/84 98 ВСП «Ужгородський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету» 22 5639 109.4 127.3 116/456 95 Ужгородська філія Вищого приватного навчального закладу Львівський медичний фаховий коледж «МОНАДА» 23 5988 108.1 126.8 26/96 97 КЗ «Ужгородський музичний фаховий коледж імені Д.Є. Задора» Закарпатської обласної ради 24 6029 107.9 126.4 44/172 93 КЗ вищої освіти «Академія культури i мистецтв» Закарпатської обласної ради 25 6834 104 121.5 67/268 90 НВК «Гармонія» Ужгородської міськради 26 6870 103.8 122 7/28 93 Державний навчальний заклад «Ужгородський центр професійно-технічної освіти» 27 7515 94.4 111 11/20 85

У рейтингу шкіл Закарпатської області другий рік поспіль перше місце зайняв Хустський багатопрофільний ліцей №1 імені Івана Магули. Це єдиний навчальний заклад регіону, який у 2025 році потрапив у топ-200 шкіл України, зайнявши 51 місце. На другому місці – Сторожницький ліцей Холмківської сільської ради (209 місце у загальноукраїнському рейтингу), а на третьому – Виноградівська гімназія (209 місце у загальноукраїнському рейтингу).

Найгірші результати НМТ виявились у випускників Неветленфолівського закладу ЗСО І-III ст. Пийтерфолвівської сільської ради, Мукачівської спеціальної школи I-III ст. Закарпатської обласної ради та Глибокопотіцький ліцей «Стримтура» Солотвинської селищної ради.