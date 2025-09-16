Найкращі та найгірші школи Ужгорода 2025 року
Рейтинг шкіл за результатами національного мультипредметного тесту
До теми
За результатами Національного мультипредметного тестування сайт «Освіта.ua» сформував щорічний рейтинг загальноосвітніх шкіл Ужгорода 2025 року. У ньому представлені 27 закладів середньої освіти обласного центру Закарпаття.
Перше місце у рейтингу кращих шкіл міста посів Ужгородський ліцей імені Тараса Шевченка, який у 2024 році був на другому місці. Проте освітній заклад не увійшов до рейтингу топ-200 шкіл України, зайнявши за підсумками НМТ 247 місце.
На другому місці – Ужгородський ліцей ім. Августина Волошина, який у 2024 році був першим. У рейтингу найкращих шкіл України він займає 310 місце. Третім в обласному центрі Закарпаття є Ужгородський ліцей № 5 імені Івана Чендея (9 місце в місті у 2024 році та 315 – у загальному рейтингу шкіл України).
Найгіршими результати мультипредметного тесту були в Академії культури i мистецтв Закарпатської обласної ради, НВК «Гармонія» Ужгородської міськради та Ужгородському центрі професійно-технічної освіти.
Рейтинг шкіл Ужгорода
Пояснення назв колонок у таблиці:
- Місце – місце в поточному рейтингу 2024 року.
- ТОР – місце закладу у всеукраїнському рейтингу.
- Рейт. бал – рейтинговий бал школи, розрахований за наведеною формулою.
- Бал НМТ – середній бал всіх тестів НМТ включно з тестами «не склав», яким надано значення «0».
- Учнів/тестів – кількість випускників, які складали НМТ, і загальна кількість тестів, що їх складали випускники, включаючи тести з результатом «не склав».
- Склав (%) – відсоток тестів, у яких було подолано поріг «склав/не склав».
|Назва навчального закладу
|Місце
|TOP
|Рейт. бал
|Бал ЗНО
|Учнів / тестів
|Склав (%)
|Ужгородський ліцей ім. Т.Г. Шевченка Ужгородської міськради
|1
|247
|132.4
|154.5
|80/316
|99
|Ужгородський ліцей імені Августина Волошина Ужгородської міськради
|2
|310
|131.4
|153.3
|86/328
|99
|Ужгородський ліцей № 5 імені Івана Чендея Ужгородської міськради
|3
|315
|131.2
|153.2
|80/320
|100
|Приватний ліцей «Гірчичне зерно»
|4
|386
|130.2
|153
|11/44
|100
|Ужгородський науковий ліцей Закарпатської обласної ради
|5
|507
|128.8
|149.6
|136/528
|99
|Ужгородський ліцей «Лідер» Ужгородської міськради
|6
|560
|128.2
|150
|56/224
|100
|Ужгородський ліцей № 3 Ужгородської міськради
|7
|626
|127.7
|149.6
|51/196
|99
|Ужгородський ліцей «Інтелект» Ужгородської міськради
|8
|1486
|122.5
|143.5
|38/152
|99
|Ужгородський ліцей №8 Ужгородської міськради
|9
|1963
|120.6
|141
|59/236
|97
|Ужгородський ліцей імені В.С. Ґренджі-Донського Ужгородської міськради
|10
|2138
|119.9
|140.3
|56/216
|97
|Ужгородський ліцей «Імідж» Ужгородської міськради
|11
|2188
|119.7
|140.1
|55/216
|97
|Ужгородський ліцей №15 Ужгородської міськради
|12
|2190
|119.7
|140.1
|57/224
|97
|Ужгородський ліцей № 4 Ужгородської міськради
|13
|2321
|119.2
|139.9
|28/108
|98
|Ужгородська філія вищого приватного навчального закладу «Львівський медичний фаховий коледж "Медик"»
|14
|2915
|117.3
|137.6
|35/136
|97
|Ужгородський мистецький ліцей «Перспектива» Ужгородської міськради
|15
|2917
|117.3
|137.3
|50/200
|97
|Ужгородський ліцей № 9 Ужгородської міськради
|16
|3405
|116
|136.1
|26/92
|97
|Ужгородський ліцей № 12 Ужгородської міськради
|17
|3423
|115.9
|135.6
|58/232
|96
|Фаховий коледж мистецтв ім. А. Ерделі Закарпатської академії мистецтв
|18
|3962
|114.4
|133.8
|60/224
|97
|Ужгородський ліцей №7 Ужгородської міськради
|19
|4095
|114
|133.8
|29/104
|96
|Природничо-гуманітарний фаховий коледж Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет»
|20
|4184
|113.7
|131.5
|178/696
|95
|Ужгородський ліцей імені Дойко Габора Ужгородської міськради
|21
|5016
|111.3
|130.7
|21/84
|98
|ВСП «Ужгородський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету»
|22
|5639
|109.4
|127.3
|116/456
|95
|Ужгородська філія Вищого приватного навчального закладу Львівський медичний фаховий коледж «МОНАДА»
|23
|5988
|108.1
|126.8
|26/96
|97
|КЗ «Ужгородський музичний фаховий коледж імені Д.Є. Задора» Закарпатської обласної ради
|24
|6029
|107.9
|126.4
|44/172
|93
|КЗ вищої освіти «Академія культури i мистецтв» Закарпатської обласної ради
|25
|6834
|104
|121.5
|67/268
|90
|НВК «Гармонія» Ужгородської міськради
|26
|6870
|103.8
|122
|7/28
|93
|Державний навчальний заклад «Ужгородський центр професійно-технічної освіти»
|27
|7515
|94.4
|111
|11/20
|85
У рейтингу шкіл Закарпатської області другий рік поспіль перше місце зайняв Хустський багатопрофільний ліцей №1 імені Івана Магули. Це єдиний навчальний заклад регіону, який у 2025 році потрапив у топ-200 шкіл України, зайнявши 51 місце. На другому місці – Сторожницький ліцей Холмківської сільської ради (209 місце у загальноукраїнському рейтингу), а на третьому – Виноградівська гімназія (209 місце у загальноукраїнському рейтингу).
Найгірші результати НМТ виявились у випускників Неветленфолівського закладу ЗСО І-III ст. Пийтерфолвівської сільської ради, Мукачівської спеціальної школи I-III ст. Закарпатської обласної ради та Глибокопотіцький ліцей «Стримтура» Солотвинської селищної ради.