Аварія сталася у квітні 2016 року на вулиці Другетів в Ужгороді

Ужгородський міськрайонний суд виправдав водія Citroen Jumper Андрія Бородавку, під колесами якого загинула 5-річна дитина. Суд встановив, що аварія сталася за межами пішохідного переходу і водій міг не побачити хлопчика на проїжджій частині.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 5 серпня, аварія сталася 28 квітня 2016 року на вулиці Другетів в Ужгороді. Потерпіла розповіла, що йшла дорогою на пішохідному переході і несла в руках пакети, за які трималися її діти. Шнурок її 5-річного хлопчика зачепило автомобілем і він впав під колесо. Внаслідок отриманих травм дитина померла у «швидкій».

Під час судового засідання водій своєї вини не визнав і пояснив, що зупинився перед пішохідним переходом, щоб пропустити жінку. Оскільки більше нікого не було, він поїхав і за кілька метрів відчув, що автівку підняло. Як вийшов, то побачив під колесами дитину. Сказав, що наїзд стався за 5-7 метрів від пішохідного переходу.

Слова обвинуваченого підтвердила інформація з протоколу огляду місця ДТП, слідчий експеримент та покази свідків – зокрема, жінки, яку на пішохідному переході за мить до аварії пропустив Андрій Бородавка. Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олексій Фазикош виправдав водія через недоведеність в його діях складу кримінального правопорушення.