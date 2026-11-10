Донеччанка під'єднувала мешканців окупованої території до газопостачання від російського оператора

СБУ затримала ексначальницю управління газифікації концерну «Донбасгаз», який об’єднав під своїм контролем захоплені газові мережі на сході України. За співпрацю з РФ підозрюваній загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Закарпатській області у вівторок, 10 листопада, мешканка Волноваського району з досвідом роботи у сфері транспортування та розподілу енергоносіїв перейшла на бік ворога після захоплення селища Донське. Згодом її ввели до керівного складу окупаційного підприємства «Донбасгаз», де вона працювала упродовж 2022–2023 років.

«За її участі РФ перереєструвала на окупаційне підприємство комплекс споруд, устаткування та інші матеріальні цінності захопленої частини української ГТС. Також фігурантка організовувала під’єднання місцевих абонентів до газопостачання від російського оператора за “тарифами ДНР” для наповнення бюджету країни-агресора», – розповіли в СБУ.

Через треті країни підозрювана приїхала в Ужгород для вирішення особистих справ. Її затримали в орендованій квартирі, вилучивши під час обшуків два мобільні телефони та флешку із доказами роботи на РФ.

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Затриманій інкримінують ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Санкція статті передбачає від 10 до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю від 10 до 15 та з конфіскацією майна або без такої.