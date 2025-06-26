У керуючої відділенням банку провели обшуки

Правоохоронці викрили організовану злочинну групу банкірів, які привласнювали гроші пенсіонерів з окупованих територій. Керівниці відділення і двом касирам банку в Ужгороді загрожує до 6 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 26 червня, схему, за якою без відома клієнтів перевипускали банківські картки і знімали гроші з рахунків, організував 37-річний ужгородець у змові із трьома банкірами: керуючою місцевим відділенням банку та двома касирами.

«Вони підшуковували пенсіонерів, котрі можуть перебувати на тимчасово окупованих територіях та в незаконний спосіб відновлювали їх банківські картки, а вже відтак – виводили кошти в готівку. У рамках слідства задокументовано зняття ними понад 1,7 млн грн із 13 рахунків клієнтів банку», – зазначили правоохоронці.

Організатора злочинної групи затримали на КПП «Тиса» при спробі виїхати за кордон. Також затримано керівницю банківського відділення. Під час обшуків в учасників схеми вилучили чорнові записи, банківські картки та мобільні телефони.

Підозрюваним обиратимуть запобіжний захід. За несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється на комп’ютерах, вчинені за попередньою змовою групою осіб, їм загрожує від трьох до шести років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.