Поліцейські затримали двох співучасників після крадіжки в Ужгороді, ще одного розшукують

Поліцейські Закарпаття затримали злочинців, які займалися грабежами та крадіжками у Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях. Затримані – мешканці Львівської області і неодноразово засуджені за майнові злочини.

Члени банди працювали на території західного регіону.

«Спеціалізувалися» на крадіжках та грабунках. Наразі встановлена причетність організатора та учасників злочинного угруповання до скоєння злочинів на території Ужгорода. Також за наявною інформацією, дана група «працювала» у Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях. Учора, 11 серпня, оперативники затримали організатора та одного з учасників одразу після скоєння злочину на території Ужгорода», – повідомили 12 серпня у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

Під час обшуку у злодіїв вилучили металевий сейф, гроші, банківські картки, відмички, набір ключів та інші інструменти, які використовували для крадіжок.

Затримані – з Львівської області і мають чималий кримінальний досвід та кілька судимостей.

Наразі затримано двоє осіб, також поліцейські встановлюють місця перебування іншого учасника злочинного угруповання. Їм загрожувати від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.