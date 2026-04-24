У п’ятницю, 24 квітня, на території Закарпатського музею ім. Тиводара Легоцького відкрили скульптурну композицію «Ужгородська унія –1646». Захід присвятили 380-й річниці акту церковного об'єднання з Римом закарпатських православних священників.

Композицію розмістили поблизу руїн середньовічної церкви в замку, в якій укладали унію. Автор роботи – скульптор Роман Мурник. «Ужгородська унія –1646» – 82 за ліком мініскульптура в Ужгороді.

«Це бронзовий храм всередині травертинової арки, довкола якого зібралися священники, щоб проголосити об’єднання церков, внаслідок чого утворено Мукачівсько-Ужгородську греко-католицьку єпархію», – розповів посол України в Угорщині, туризмознавець Федір Шандор.

Як відомо, 24 квітня 1646 року в каплиці Ужгородського замку 63 священники у присутності латинського єпископа Юрія Якушича урочисто проголосили об'єднання з католицькою церквою. Велику заслугу в укладенні унії мали найближчі сподвижники мукачівського єпископа Василя Тарасовича василіани Петро Партеній Петрович і Габріель Косовицький. За умовами унії, закарпатські християни зберігали східний обряд і мали право вибору єпископа, якого мав затверджувати тільки Рим.

Мукачівська греко-католицька єпархія існує і сьогодні як автономна, маючи окремий статус від УГКЦ. З 2024 року єпархію очолює Теодор Мацапула.