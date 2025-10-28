Японці в середньому користують смартфонами близько 20 годин на тиждень

Японія вирішила боротися із залежністю своїх громадян від смартфонів. Для вирішення цієї проблеми в Токіо відкрили клініку для лікування «смартфонної деменції». Про це пише «Освіторія» з посиланням на видання Світового економічного форуму.

Японці в середньому користують смартфонами близько 20 годин на тиждень, тобто трохи менше трьох годин на день. Люди, які проводять багато часу з телефонами, скаржаться на почуття самотності, погіршення успішності в школі чи на роботі, втрату контролю над екранним часом. Найбільш вразливими є молодь – учні старших класів та студенти університетів.

У Токіо відкрили першу в Японії амбулаторну клініку, що спеціалізується на «смартфонній деменції».

«Цей стан описують як сукупність тимчасових симптомів, подібних до деменції, зокрема забудькуватість, яку спричиняє тривалий вплив величезних обсягів інформації. Тривале переглядання контенту у смартфоні блокує можливість мозку обробляти інформацію», – пише «Освіторія».

За підрахунками, від 10 до 20 мільйонів японців можуть опинитися в групі ризику. Лікування у клініці починається із реєстрації через додаток, після чого з пацієнтами проводять співбесіди та оцінюють їхній спосіб життя. Лікарі пропонують деякі рішення та призначають ліки для полегшення симптомів, якщо це необхідно.

А в місті Тойоаке ухвалили перше в Японії розпорядження на муніципальному рівні про принципи використання смартфонів, яке поширюється на 70-тисячне населення, включно з школярами. Воно рекомендує обмежити використання смартфонів у вільний час або час поза роботою чи навчанням до двох годин на день. Також пропонується, щоб діти початкової школи відклали свої смартфони до 21:00, а учні середньої школи та старші – до 22:00.