В Європарламенті закликали українську владу взяти участь у Марші рівності

Учасники «КиївПрайду» на вулицях Києва

Депутати Європарламенту закликали владу України взяти участь у Марші рівності, який пройде у Києві 17 червня. Про це йдеться в відкритому листі депутата Європарламенту Ребекки Гармс до Президента, Кабінету Міністрів і парламенту України, передає УНН.

«Два роки безпрецедентних заходів «КиївПрайду» продемонстрували дотримання країною прав на мирні зібрання, за які так багато людей пожертвували життями під час революції Майдану. Ми закликаємо українську владу зберегти мир у цьому році 17 червня та забезпечити підтримку безпеки для майбутнього Маршу рівності», – йдеться в листі.

Крім того, депутати закликали українську владу «зайнятися незавершеною роботою» щодо забезпечення рівноправного доступу до основних прав ЛГБТ українців.

«Ми шкодуємо, що законодавчий прогрес призупинено: поки неурядові громадські організації в Україні зафіксували численні випадки розпалювання ненависті та злочину на ґрунті ненависті в Україні в 2017 році, Україна залишається одним з останніх місць в Європі, де ні один із законів не захищає меншини ЛГБТ від жодного з них», – зазначили парламентарі.

Вони, зокрема, наголосили, що рекомендації громадянського суспільства Міністерству охорони здоров’я щодо покращення правового визнання та доступу до медичних послуг для українців не були прийняті. На сьогоднішній день публічні заходи ЛГБТ по всій країні стикаються з регулярними порушеннями та нападами.

«Нічиї права не є захищеними, доки не захищені права кожного. Великі зміни часто починаються з символічних жестів. Ми закликаємо українських лідерів та владу приєднатися до своїх громадян у Маршу рівності «КиївПрайд» 17 червня. Створити історію та бути в першому ряду, оскільки українці марширують для того, щоб бути сильною, різнобічною та рівною демократією в нашій європейській родині», – закликали євродепутати.

Лист підписали 25 членів Європарламенту.