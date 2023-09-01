Під час операції з ліквідації наркокартелю вилучили кокаїн, елітні автомобілі, дорогі годинники й готівку

Правоохоронці Бразилії та семи європейських держав здійснили спільну операцію проти наркокартелю, підозрюваного в контрабанді кокаїну з Південної Америки до Європейського Союзу. Подробиці операції, яка відбулася ще 24 серпня, повідомило поліцейське агентство ЄС Європол у п’ятницю, 1 вересня.

За інформацією Європолу, в операції, яку очолювала Сербія, брали участь правоохоронні органи Бразилії, Хорватії, Франції, Польщі, Португалії, Іспанії та Словенії, а також Морський аналітичний та оперативний центр з боротьби з наркотиками. Дії правоохоронців були спрямовані проти угруповання, проти якого ще в січні 2022-го почала розслідування Сербія, а згодом – долучились й інші держави.

Угруповання очолював громадянин Сербії спільно з «координаторами», які через зашифровані канали організовували контрабанду наркотиків. У фокусі розслідування було судно, капітани якого – громадяни України та Чехії – кілька разів відвідували Західну Африку, щоб підготуватись до «контрабандних операцій».

Під час операції 24 серпня правоохоронці здійснили обшуки за 15 адресами й арештували шістьох осіб, а також конфіскували 2,7 тонни кокаїну на борту судна, два автомобілі класу люкс, розкішні годинники й понад 550 тисяч євро готівкою. Також правоохоронці під час розслідування заморозили велику кількість банківських рахунків та нерухомості.

Як зазначає «Європейська правда», раніше в Іспанії також повідомляли про затримання членів так званого балканського картелю і вилучення 700 кг кокаїну. А минулого тижня іспанська поліція заявила про вилучення рекордної партії кокаїну – 9,5 тонн, захованої поміж коробками з бананами.