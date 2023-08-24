Наркотики прибули з Південної Америки

Прикордонна служба Польщі вилучила майже 440 кілограмів кокаїну на суму близько 180 млн злотих (43,6 млн доларів) у балтійському порту Гдиня. Кокаїн був захований у контейнерах, наповнених дошками з Болівії та доставлених із Чилі, повідомили у прикордонній службі, пише Reuters​ у четвер, 24 серпня.

«Експерти встановили, що він (кокаїн) був виключно чистим. Це був великий удар по цій злочинній групі, вони втратили багато грошей», − повідомила офіційна представниця Прикордонної служби Ганна Михальська.

Як інформує «Gazeta Wyborcza» розслідування у цій справі розпочало Поморське відділення Департаменту з організованої злочинності та корупції Національної прокуратури в Гданську, доручивши його офіцерам Морського відділу Прикордонної охорони. Остаточні дії проводилися у співпраці з офіцерами Центрального слідчого управління поліції та за допомогою офіцерів Управління національних доходів Поморського воєводства.

Офіцери ідентифікували підозрілий вантаж, який прибув до Гдині з Чилі, В результаті подальших дій було закріплено два контейнери з вантажем паркету з високоякісної тропічної деревини. Дослідження даного товару за допомогою наявних технічних засобів дозволило виявити аномалії всередині сканованого вантажу.

У цій справі затримали 46-річного чоловіка з Мазовецького воєводства в центральній Польщі. Чоловіка звинуватили в участі в організованому злочинному угрупованні та контрабанді наркотиків. Полудненський районний суд Гданська за клопотанням прокуратури застосував до затриманого запобіжний захід у вигляді попереднього ув’язнення. Влада заявила про можливість нових арештів.

«Це наркотики виключно високої якості – майже 100% чистий кокаїн без сторонніх домішок. Єдиними відомими субстанціями, що супроводжують кокаїн, були речовини, які в природі містяться у звичайному карликовому дереві, більш відомому як кокаїновий кущ», – наголосив заступник директора з оперативно-розслідувальних робіт. Управління Генерального штабу прикордонної охорони полковник Аркадіуш Олейнік, якого цитує ESKA.pl.

За даними Європейського центру моніторингу наркотиків та наркозалежності, у 2021 році держави-члени Євросоюзу вилучили рекордні 303 тонни кокаїну. Бельгія, Нідерланди та Іспанія були країнами, які повідомили про найбільші вилучення наркотику, який є другим за поширеністю в Європі після канабісу.