Нарковмісні таблетки, які чоловік намагався провезти через митний пост «Тиса»

Служба безпеки України викрила на Закарпатті наркокур'єра, який возив з Євросоюзу гуртові партії нарковмісних таблеток. У прес-службі СБУ у середу, 23 серпня, повідомили, що наркотрафік організував мешканець Мукачева, який є уродженцем Росії.

«На замовлення представників місцевого криміналітету, чоловік переправляв до України країни гуртові партії псевдоефедриновмісних пігулок. Зловмисник отримував товар в іноземних постачальників та, приховуючи в технологічних порожнинах авто, перевозив через державний кордон», – розповіли в СБУ.

Правоохоронці викрили зловмисника на митному посту «Тиса» Закарпатської митниці, коли той вчергове віз наркотики. Під час обшуку в авто чоловіка знайшли майже 20 кілограмів наркомістких пігулок, прихованих під панеллю приладів. Вартість вилучених наркотиків становить майже 4 млн грн.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України. Чоловікові обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Наразі все ще тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють співучасників злочину.