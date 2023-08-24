Наркоторговці створили ветеранську ГО і торгували амфетаміном

ДБР викрило на Львівщині злочинну групу, яка виготовляла та розповсюджувала наркотики на сотні тисяч гривень. Наркоторговці продавали психотропи навіть пораненим військовим, які проходять складне і болісне лікування.

«Організував наркобізнес мешканець Львівщини спільно з чинним та колишнім військовослужбовцями. Вони налагодили збут психотропних речовин, зокрема амфетаміну, серед місцевого населення Червонограда. У місяць зловмисники збували до 7500 доз, вартістю понад 600 тис. гривень», – йдеться в повідомленні ДБР.

За версією слідства, з метою конспірації наркоторговці створили ветеранську громадську організацію. В її приміщені зберігали та фасували наркотичні засоби й психотропні речовини.

Наркоторговці діяли у Червонограді на Львівщині

Псевдоволонтери пропонували наркотики пораненим військовим нібито для пом’якшення страждань від болю.

Правоохоронці затримали організатора та спільника на спробі продажу партії амфетаміну вагою 115 грамів. Під час обшуку в приміщенні громадської організації знайшли пакети, в яких була розфасована психотропна речовина, готова для подальшого збуту пораненим військовослужбовцям та цивільним мешканцям.

Затриманим повідомили про підозру в незаконному виробництві та збуті наркотичних засобів в особливо великих розмірах, вчинених організованою групою (ч. 3 ст. 307 ККУ). Винуватцям загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.