Затриманий перебуває під вартою

Правоохоронці викрили 39-річного мешканця Бродів, який продавав нарковмісні таблетки та надавав «клієнтам» своє помешкання. У прес-службі поліції Львівської області у вівторок, 1 серпня, повідомили, що за скоєне чоловікові загрожує до десяти років в'язниці з конфіскацією майна.

Поліцейські задокументували численні факти продажу нарковмісних таблеток. «Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, а також ч.1 ст.317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) Кримінального кодексу України», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

Нарковмісні таблетки, які продавав чоловік (Фото прес-служби поліції Львівської області)

Наразі триває досудове розслідування. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, що у Львові затримали екс-підполковника поліції, який організував схему постачання кокаїну з Еквадору. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.