Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Запоріжжі російську агентку, яка прибула в місто під «легендою» волонтерки, а насправді виконувала завдання ворога щодо виявлення дислокації підрозділів ЗСУ, повідомила прес-служба СБУ в середу, 14 вересня..

Затриманою виявилася мешканка тимчасово окупованого Пологівського району Запорізької області. Її ще на початку повномасштабної війни завербували російські спецслужби. Від свого російського куратора вона отримала позивний «007» та інструктаж з ведення розвідувально-підривної діяльності на території регіону.

«Для маскування своїх злочинних дій поплічниця агресорів представлялась місцевою волонтеркою. На тимчасово окупованій території жінка збирала дані про учасників партизанського руху на півдні для їх подальшого виявлення. Наступним ворожим завдання агентки було налагоджувати контакти з українськими захисниками, щоб встановити місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ. Для цього вона виїхала з тимчасово окупованої території до Запоріжжя», – йдеться в повідомлені СБУ.

Отримані координати, а також дані про кількість особового складу і техніки Сил оборони вона планувала передавати окупантам через спеціально створений анонімний Телеграм-канал. Але СБУ стверджує, що її працівники викрили агентку «своєчасно».

Наразі правоохоронці повідомили їй про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.