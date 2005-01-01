В зоні АТО загинув 43-річний військовий з Львівщини

СуспільствоЮлія Лавришин, 23 грудня53812

До теми

В зоні АТО загинув 43-річний військовий з Львівщини

У п’ятницю, 22 грудня, в зоні АТО загинув контрактник із Золочівського району Петро Михайлюк 1974 року народження. Про це повідомило видання «Золочів.нет» з посиланням на інформацію Золочівської РДА.

Петро Михайлюк загинув у районі населеного пункту Старий Айдар Луганської області. «Був мінометний обстріл, загинув Петро Михайлюк внаслідок поранення в шию» , – йдеться у повідомленні «Золочів.нет».

Відомо також, що Петро Михайлюк служив у 80 аеромобільній бригаді.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Бойовики порушили «різдвяне» перемир'я у зоні АТО ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук