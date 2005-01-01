В зоні АТО загинув 43-річний військовий з Львівщини

У п’ятницю, 22 грудня, в зоні АТО загинув контрактник із Золочівського району Петро Михайлюк 1974 року народження. Про це повідомило видання «Золочів.нет» з посиланням на інформацію Золочівської РДА.

Петро Михайлюк загинув у районі населеного пункту Старий Айдар Луганської області. «Був мінометний обстріл, загинув Петро Михайлюк внаслідок поранення в шию» , – йдеться у повідомленні «Золочів.нет».

Відомо також, що Петро Михайлюк служив у 80 аеромобільній бригаді.