В зоні АТО загинув український військовослужбовець

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 08:371120

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В зоні АТО загинув український військовослужбовець
фото з відкритих джерел

За минулу добу, 29 грудня, бойовики 6 разів порушили перемир'я – 1 боєць ЗСУ загинув, ще 2 – травмовані. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Попри досягнуті домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська не спромоглися у повній мірі забезпечити режим тиші», – йдеться у заяві відомства.

На Луганському напрямку бойовики з 82-мм мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів вели вогонь по наших опорних пунктах довкола Луганського.

На Донецькому напрямку противник неодноразово з 82-мм мінометів, гранатометів різних типів, кулеметів і стрілецької зброї обстрілював оборонні укріплення сил АТО біля шахти Бутівка.

Гранатомети і легке піхотне озброєння окупанти застосували по захисниках Кам’янки і Верхньоторецького.

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