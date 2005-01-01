Львівські волонтери передали допомогу на Схід України

У четвер ввечері, 28 грудня, біля храму святого Миколая, що розташований на вул. Богдана Хмельницького, 28г, волонтери передали в зону АТО партію їжі та одягу. Там із нашими військовими вони перебуватимуть упродовж тижня. У гарячі точки повезуть вареники, голубці, ковбасу, смаколики з кавою, а також зубні пасти і берці.

«Постараємось відвідати якомога більше підрозділів. Звичайно, не оминемо жодну частину з Львівщини. Також заїдемо у військові підрозділи з Закарпаття, адже дари передало село Руське Поле Тячівського району, тому ми обов'язково завітаємо до мукачівських бригад», - розповів начальник 58-го Будинку офіцерів Віталій Провозін.

Окрім наїдків та одягу волонтери потішать військових і колядками.

«Для бійців свята стають, як будні. Коли хтось до них приїжджає, то вони згадують, що зараз на вулиці справді різдвяна атмосфера, у них одразу піднімається настрій», – зазначила лейтенант, представниця 80-ої десантно-штурмової бригади Галина Петриківська.

Необхідні речі для військових волонтери та всі охочі збирали впродовж двох тижнів.

«Долучилися навіть люди, які просто йшли вулицею попри храм, і захотіли зробити якусь пожертву – спекли медівник чи сирник», – зізнався військовий капелан, священик храму святого Миколая Андрій Дуда.

У дорогу на Схід бус із вантажем вирушив у п’ятницю зранку. На передовій він буде вже у суботу, 30 грудня.