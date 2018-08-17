В зоні ООС українські військові збили російський безпілотник

СуспільствоЮрій Братюк, 17 серпня1370

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В зоні ООС українські військові збили російський безпілотник
фото з відкритих джерел
Вартість камери збитого безпілотника оцінюють в 100 тис доларів

У п’ятницю, 17 серпня, засоби протиповітряної оборони Об’єднаних сил збили російський безпілотний літальний апарат.

Згідно з повідомленням прес-служби Операції об’єднаних сил, безпілотник зафіксували, коли він проводив розвідку позицій Збройних сил України на напрямку Первомайськ – Сєвєродонецьк - Сватово. Його збив вогневий підрозділ протиповітряної оборони ООС. Апарат був обладнаний камерою для панорамної аерофотозйомки та відеозапису з можливістю передачі інформації на пункт управління в режимі реального часу.

У штабі також пояснили, що оптико-електронна система апарату вироблена російською компанією, яка перебуває під санкціями США та працює спільно з виробником безпілотників «Орлан». Вартість камери оцінюють в понад 100 тис доларів.

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