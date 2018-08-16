Російські військові застосували «Гради» біля Світлодарська на Донбасі

Російські військові обстріляли позиції операції Об'єднаних сил в районі Світлодарська (Донецька область) з реактивної системи залпового вогню «Град». Про це з посиланням на дані СЦКК повідомляє в четвер, 16 серпня, прес-центр ООС в Facebook.

Зокрема, відзначено, що в ніч на четвер були обстріляні позиції Об'єднаних сил в районі Світлодарська із застосуванням РСЗО БМ-21 «Град».

«Обстріл почався близько 01:00 з боку непідконтрольного Дебальцевого. В сторону позицій Об'єднаних сил були випущені 13 реактивних снарядів калібром 122 мм. Також сепаратисти вели вогонь з мінометів калібром 120 мм», - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що втрат внаслідок обстрілу в рядах українських військ і серед цивільних немає.

«Востаннє на Донбасі застосовувалися реактивні системи залпового вогню ще 20 травня, коли в район міста Авдіївка прилетіли 20 реактивних боєприпасів», - відзначили в штабі.

Нагадаємо, від початку проведення Операції об'єднаних сил на сході України українські військовослужбовці взяли під свій контроль 15 км2 української території, яка були окупована Росією