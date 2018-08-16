Україна повернула контроль над частиною окупованої території

Командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв

Від початку проведення Операції об'єднаних сил на сході України українські військовослужбовці взяли під свій контроль 15 км2 української території, яка були окупована Росією. Про це у четвер, 16 серпня, повідомив командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв, інформує «Інтерфакс-Україна».

«Під час стабілізаційних дій з початку проведення операції (з 30 квітня 2018 року, – ред.) нам вдалося забезпечити і підтримувати повний контроль над лінією зіткнення, належний рівень безпеки і стабільності в усіх районах. Обладнання лінії забезпечення на Волноваському, Горлівському, Сєверодонецькому і Світлодарському напрямках дозволило взяти під контроль близько 15 км2 української території. Це з урахуванням населених пунктів», – сказав Наєв.

Зокрема, під контроль були повернуті смт Південне Донецької області і місто Золоте-4, що на Луганщині.

«Там почалася нормалізація життя людей, повернення їх в українське правове поле і захист їх законних прав», – заявив командувач Об’єднаних сил, наголосивши, що всі ці процеси відбувалися без порушення Мінських домовленостей.

Він нагадав, що українські військові дотримуються домовленостей про припинення вогню з 1 липня і лише відповідають на провокації російських окупаційних військ, які нехтують цими домовленостями.

Як повідомляв ZAXID.NET, 15 серпня стало відомо, що Литва виділить близько мільйона євро на відбудову Донбасу. Кошти будуть спрямовані на підтримку населених пунктів, постраждалих від російської збройної агресії.

30 квітня 2018 року в районі бойових дій на південному сході України була припинена антитерористична операція (АТО), керівництво якою здійснював антитерористичний центр при Службі безпеки України. Цього ж дня президент Петро Порошенко підписав наказ про початок Операції об'єднаних сил.