Зрадник мав передати окупантам маршрути перевезення іноземного озброєння та військової техніки

На Дніпропетровщині правоохоронці затримали російського агента, який збирав дані про Сили оборони України. Про це 14 червня повідомила прес-служба СБУ.

Затриманим виявився мешканець Енергодара, який ще до початку повномасштабного вторгнення РФ вступив до лав ЗСУ. Там він проходив військову службу в одному із гарнізонів у Дніпропетровській області. Наприкінці 2022 року його завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки.

За вказівкою агресора чоловік збирав інформацію про плани участі українських військ у бойових операціях на фронті. Перед контрнаступом ЗСУ агент отримав термінове завдання від свого куратора – з’ясувати дату початку і основні напрямки українських контрударів.

Також зрадник мав передати окупантам маршрути перевезення іноземного озброєння та військової техніки Сил оборони на лінію боєзіткнень. Крім того, він намагався встановити канали радіозв’язку у бойових підрозділах українських військ. За даними слідства, спершу чоловік підтримував зв'язок з росіянами через свою матір, яка залишилась в тимчасово окупованому Енергодарі. Згодом зрадника вивели на прямий зв’язок з російською воєнною розвідкою. Для комунікації використовували месенджер Телеграм.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили затриманому про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.