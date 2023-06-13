Івана Без’язикова звільнено з-під варти під підписку про невиїзд після 6,5 років перебування в СІЗО

Київський апеляційний суд відпустив під підписку про невиїзд полковника Збройних сил України Івана Без’язикова, якого було звинувачено у державній зраді після звільнення з полону ще в 2016 році. Про це 13 червня повідомила журналістка Тетяна Катриченко, яка опублікувала ухвалу суду.

Колегія суддів Київського апеляційного суду задовольнила клопотання Без’язикова та його захисту й змінила запобіжний захід із тримання під вартою на особисте зобов'язання. Відтак Івана Без’язикова звільнено з-під варти під підписку про невиїзд після 6,5 років перебування в СІЗО. Процес в апеляційному суді ще триває, наближаються дебати.

Іван Без’язиков командував розвідкою 8-го армійського корпусу, брав участь у бойових діях на сході України. Він потрапив у полон у серпні 2014 року, коли йшов із білим прапором забирати тіла загиблих на прохання начальника штабу сектора Петра Ромигайла. Українські служби довго розшукували Без'язикова. У березні 2016 року з дозволу терористів він подзвонив дружині, попросивши про внесення його до списків на обмін. Без’язикова було передано російськими окупантами українській стороні 5 липня 2016 року.

12 грудня 2016 року Без'язикову було оголошено підозру у співробітництві із терористичними організаціями «ЛНР» та «ДНР». За матеріалами прокуратури, потрапивши у полон, 25 серпня 2014 Без'язиков нібито погодився стати заступником керівника відділу аналітичної роботи управління військової розвідки ДНР. Таку пропозицію йому, за версією слідства, озвучив очільник і засновник військової розвідки «ДНР» – полковник ГРУ РФ Сєргєй «Хмурий» Дубінскій. Генпрокуратура звинувачує його у державній зраді та участі у терористичній організації. Сам Іван Без'язиков провини не визнає.

7 квітня 2020 року Шевченківський райсуд Києва виніс вирок і засудив Івана Без’язикова до 13 років ув'язнення, але оскільки досі триває розгляд апеляційної скарги – вирок не набув чинності.