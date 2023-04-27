У Старокостянтинові, що на Хмельниччині, жінка вкрала з «Нової пошти» секс-іграшку та iPhone. Про це йдеться у вироку Старокостянтинівського районного суду.

Зазначається, що спершу Марта Т. замовила собі страпон марки Baile Female Harness за 790 грн. Коли товар прийшов на поштове відділення, вона скористалась неуважністю працівників, викрала замовлення і втекла.

Через деякий час вона замовила на вигадане ім'я та на інше відділення iPhone 13 ProMaxGold за 51 981 грн і, знову ж таки, дочекавшись, поки працівник «Нової пошти» відволічеться, вона схопила посилку і втекла. У судовому вироку зазначено, що жінка одружена і має трьох малих дітей. Наразі вона знову вагітна і не працює, бо перебуває в декретній відпустці.

На суді жінка визнала свою провину, а адвокат потерпілої сторони повідомив, що вона оплатила вартість інтимної іграшки, тож він відмовився від позову. iPhone жінка повернула назад. У підсумку суд визнав її винною в обох злочинах та засудив до 5 років позбавлення волі, однак, звільнив від відбування покарання та встановив іспитовий термін в 1 рік. Також вона має сплатити державі процесуальні витрати в сумі 755 гривень.