Мобілізованим в’язням в РФ обіцяють повну амністію за пів року служби

Бойовики приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер» розстрілюють мобілізованих на війну проти України в’язнів, якщо вони намагаються втекти із поля бою. Про це повідомив засновник ресурсу Gulagu.net Володимир Осєчкін, інформує «Главком».

Зокрема уже розстріляли більше 40 завербованих в’язнів, а кільком прострелили ноги за спробу втекти на позиції українців.

«Їх, коли везуть в автозаках і привозять на місце, там вже далі включається те, про що розповідав сам Пригожин (власник ПВК, «кухар» Владіміра Путіна Євген Пригожин – ред.) в колонії №6 12 вересня. Ось він прямо говорив: «Якщо ви доїжджаєте до місця і говорите, тут щось не те, вони відразу розстрілюють. Без суду і без слідства», – розповів Осєчкін.

За його словами, наразі відомо про те, що понад 40 засуджених вже були розстріляні. Ще кільком людям стріляли по ногам, коли вони намагалися втекти у бік українців.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Росії приватні військові компанії за 2 місяці планують набрати до 10 тис. «добровольців» серед засуджених і відправити їх воювати на Донбас. Одним з основних завдань таких підрозділів буде встановлення контролю над дорогами на напрямку Ізюм – Слов’янськ – Бахмут.