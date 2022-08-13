Вперше про вербування ув'язнених на війну стало відомо на початку липня

Майже всі ув'язнені двох російських колоній, завербовані ПВК «Вагнера» на війну в Україні, загинули. Мова може йти про понад 200 знищених найманців. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, практично всі завербовані в пітерській ВК-6 «Обухово» загинули, інформують джерела з-поміж родичів ув'язнених цієї колонії.

Інформацію щодо загибелі завербованих обговорюють і ув'язнені колонії. За їхніми даними, живими залишилося двоє, обидва в лікарні: один у комі, другий залишився без ніг.

Крім того, джерело «Руси сидящей» з ВК-7 «Панковка» (Великий Новгород) розповіло, що з їхньої колонії також «майже всі загинули».

З попередніх розмов із родичами в’язнів «Обуховки» журналістам стало відомо, що ПВК «Вагнера» могла забрати звідти близько 200 осіб. У «Панківці», за даними видання, йшлося про десятки людей.

Вперше про вербування ув'язнених на війну стало відомо на початку липня. З цього часу представники ФСВП спростовують будь-які факти візитів представників «Вагнера» та вербування ув'язнених.

Однак участь ув'язнених у війні нещодавно підтвердила російська пропаганда. На «Росії 1» показали фрагмент випуску «Бесогон ТБ», у якому Микита Міхалков розповів про «героїчно» загиблого 14 липня ув'язненого ВК-7 «Яблунівка» (Санкт-Петербург) Костянтина Тулінова. За розповідями Міхалкова, Тулінова помилували посмертно, прирівняли до учасника бойових дій та виплатили родичам обіцяні гроші.

Охочим вирушити воювати в Україну у Росії пообіцяли зарплату в 100 тис. рублів на місяць, премію, амністію через пів року служби, а потім повернення додому або підписання нового договору.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Росії приватні військові компанії за 2 місяці планують набрати до 10 тис. «добровольців» серед засуджених і відправити їх воювати на Донбас. Одним з основних завдань таких підрозділів буде встановлення контролю над дорогами на напрямку Ізюм – Слов’янськ – Бахмут.