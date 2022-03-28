За участь у війні в'язням обіцяють амністію

Росія готується до проведення прихованої мобілізації резервістів, яку проведе паралельно з весняним призовом, а також планує звільнити в’язнів, засуджених за серйозними статтями, для участі у війні в Україні. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Резервістами будуть поповнювати підрозділи російських військ у зоні бойових дій на території України.

«З 1 квітня по всій території РФ розпочнеться мобілізація за програмою «БАРС-2021» (Боевой Армейский Резерв Страны). Щоб приховати заходи з масової мобілізації, її проводитимуть одночасно з плановим призовом на строкову службу. Це стане прикриттям великої кількості мобілізованих, що прибуватимуть до військкоматів», – повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Паралельно планується залучення до участі у війні ув’язнених. Тим, що погодилися, російська влада пообіцяла амністію, якщо повернуться додому живими. Однак всі ці дії проводяться дуже секретно, мобілізованим навіть не дозволяють поспілкуватися з рідними.

«Близько 100 злочинців, утримуваних у колонії «Чернокозово» (Чеченська республіка), вже готуються до відправки до України. Всі вони засуджені за важкими кримінальними статтями (грабіж, вбивства, розповсюдження наркотиків). Засудженим, які отримали строки за політичними статтями (екстремізм, тероризм), подібні угоди не пропонуються», – уточнили українські розвідники.

Також, як додали у Генштабі ЗСУ, у травні Росія планує перекинути на фронт морпіхів з Далекого Сходу, зокрема, 150 військовослужбовців 155-ї окремої бригади Тихоокеанського флоту (постійна база Владивостока).

Нагадаємо, через великі втрати росіяни також «розконсервовують» старі склади техніки.