Вакарчук заявив, що у його партії не буде депутатів нинішнього скликання

Нардепи нинішнього скликання парламенту можуть спробувати свої сили на мажоритарних округах

Музикант і лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук заявив, що не має наміру включати в список своєї партії народних депутатів нинішнього скликання. Про це він заявив у ефірі телеканалу «1 + 1» в неділю.

«Якщо буде стара система виборів то ми не очікуємо від цієї системи справжніх змін і ми будемо робити їх самі. Тому наш список, я так вважаю, і буду пропонувати це партії, повинен повністю складатися з людей серед яких не буде діючих народних депутатів», - сказав він в ефірі телеканалу «1 + 1» в неділю.

За словами Вакарчука, нардепи нинішнього скликання парламенту можуть спробувати свої сили на мажоритарних округах.

«Є багато хороших народних депутатів, у яких можуть погляди збігатися з нашими. Я впевнений, що на мажоритарних округах вони з успіхом переконають своїх виборців за результатами їх роботи за 5 років», - пояснив він.

Нагадаємо, що 16 травня лідер гурту «Океан Ельзи» та колишній народний депутат Святослав Вакарчук представив свою партію «Голос» та повідомив про намір йти з нею на парламентські вибори, що відбудуться восени 2019 року.

Наразі відомо, що до команди Вакарчука увійшли колишня заступниця міністра економіки Юлія Клименко, колишній голова управління Transparency International Україна Ярослав Юрчишин, доктор та кардіохірург Юрій Соколов, громадська активістка та волонтерка, виконувачка обов’язків голови Одеської ОДА у 2016-2017 роках Соломія Бобровська та командир роти, що захищала Донецький аеропорт, Андрій Шараскін.