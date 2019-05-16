Святослав Вакарчук оголосив про створення партії «Голос»

Святослав Вакарчук під час презентації свого проекту в Києві

Лідер гурту «Океан Ельзи» та колишній народний депутат Святослав Вакарчук представив свою партію «Голос» та повідомив про намір йти з нею на парламентські вибори, що відбудуться восени 2019 року. Про це повідомило «BBC Україна».

Зазначається, що списки новоствореної партії будуть формуватися після відкритого обговорення на її першому з'їзді. Наразі відомо, що до команди Вакарчука увійшли колишня заступниця міністра економіки Юлія Клименко, колишній голова управління Transparency International Україна Ярослав Юрчишин, доктор та кардіохірург Юрій Соколов, громадська активістка та волонтерка, виконувачка обов’язків голови Одеської ОДА у 2016-2017 роках Соломія Бобровська та командир роти, що захищала Донецький аеропорт, Андрій Шараскін.

«Ми партія «Голос» йдемо в парламент, щоб знищити стару політику», — заявив Святослав Вакарчук під час презентації, пише «Українська правда».

За його словами, «стара політика — це сліпа віра в президента», але «нового прізвища у кабінеті на Банковій недостатньо». Водночас Вакарчук чітко не пояснив, чи буде в опозиції до президента Володимира Зеленського.

«Якщо президент зрадить виборців, ми змусимо його за це відповідати Нам не потрібні бутафорні фейкові зміни, нам потрібні зміни справжні. Ми йдемо в парламент знищити стару політику і творити політику нову. Стара політика — це політика, де управляють олігархи. Ми не взяли і не берем в олігархів жодної копійки, жодної цукерки, вони не створюють і не фінансують наших сценаріїв. Наші політичні рішення не зможе купити ніхто», — заявив він.

У музиканта уже створили сторінки партії у соцмережах Facebook, Telegram, Twitter, Instagram, Viber та на YouTube.

Раніше в ЗМІ з’явилася інформація, що Вакарчук формує власну політичну силу і планує взяти участь у майбутніх виборах до Верховної Ради. Перед тим Вакарчук спростував інформацію про те, що він очолить партію Петра Порошенка на виборах в Раду.

До слова, 2007-го на позачергових виборах до Верховної Ради Вакарчук був № 15 у списку «Нашої України - Народної самооборони», отримав депутатський мандат, проте за рік добровільно склав повноваження.