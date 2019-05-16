Соціологи оприлюднили перші рейтинги партій після президентських виборів

Серед партій в опитуванні лідирує «Слуга народу» Володимира Зеленського

У парламентських виборах, якщо би вони відбувались в Україні найближчої неділі, взяли б участь близько 80% громадян. У цьому разі до Верховної Ради прийшли б шість партій. Такі дані соціологічного опитування оприлюднили соціологічна група «Рейтинг», Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка та Центр «Соціальний моніторинг» 16 травня.

Зокрема, наразі про намір голосувати на виборах до Верховної Ради, якби вони проходили найближчої неділі, повідомили 79,2% (49,3% – точно та 29,9% – скоріше взяли б участь).

Згідно з даними опитування, наразі 5% бар'єр для проходження в парламент можуть подолати шість партій: «Слуга народу» (29,5% серед усіх опитаних і майже 39,9% серед тих, хто прийде на вибори і визначився), «Опозиційна платформа - За життя» (8,1% і 9,9%), «Блок Петра Порошенка» (7,8% та 10,6%), «Батьківщина» (6,7% і 9,1%), «Сила і честь» Ігоря Смешка (3,8% і 5,1%) і «Громадянська позиція» (3,7 і 5,0%).

Далі йдуть «Опозиційний блок - Партія миру та розвитку» – 2,6% (3,5%); Радикальна Партія Олега Ляшка – 2,4% (3,3%); Всеукраїнське об’єднання «Свобода» – 1,8% (2,4%); Об’єднання «Самопоміч» – 1,5% (2,0%); партія Святослава Вакарчука – 0,7% (0,9%).

Соціологи зазначили, що мешканці обласних центрів декларують вищий рівень, а мешканці сільської місцевості – нижчий рівень готовності взяти участь у голосуванні. Нижче за середнє висловили намір взяти участь у голосуванні чоловіки, а також молоді виборці віком 18–29 років.

Ті, хто не голосували під час виборів Президента України, найімовірніше не братимуть участі у парламентських виборах: певну готовність взяти участь у виборах Верховної Ради України висловили менше від третини з цих людей, повідомили соціологи.

Також 8,8% точно не пішли б і 5,5 % – швидше за все не пішли б на вибори, якби вони були найближчої неділі.

Опитування провели з 30 квітня по 10 травня 2019 року серед 3000 респондентів. Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках становлять 1,10- 1,83%.

Чергові парламентські вибори в Україні мають відбутися в жовтні 2019 року у разі, якщо ВРУ не розпустять достроково.

До слова, 16 травня лідер гурту «Океан Ельзи» та колишній народний депутат Святослав Вакарчук представив свою партію «Голос» та повідомив про намір йти з нею на парламентські вибори.