Cправу екс-чиновника Міноборони Олександра Лієва повернули на новий розгляд до суду першої інстанції

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) скасувала попередню ухвалу про випуск з-під варти під особисте зобов'язання підозрюваного в розкраданні майже 1,5 млрд грн на закупівлі боєприпасів екс-чиновника Міноборони України Олександра Лієва. Про це у вівторок, 9 квітня, повідомили у Центрі протидії корупції.

Як повідомляється, Апеляційна палата ВАКС скасувала ухвалу слідчого судді Ярослава Шкодіна про зміну запобіжного заходу Лієву з тримання під вартою на особисте зобов'язання.

Клопотання розглядали без прокурора і без підозрюваного. Прокурора нібито повідомили за кілька хвилин до слухання, а сам Лієв не прибув, оскільки не було погодження органу досудового розслідування.

Попри це, справу екс-чиновника Міноборони повернули на новий розгляд до суду першої інстанції. У ЦПК також зазначили, що рішення апеляційної палати ВАКС не означатиме повернення Лієва до СІЗО, оскільки раніше визначений термін тримання під вартою вже завершився.

Крім того, суддю, який змінював запобіжний захід підозрюваному, можуть притягнути до дисциплінарної відповідальності.

Як інформував ZAXID.NET, у березні Олександру Лієву змінили запобіжний захід, відпустивши його з-під варти під особисте зобов’язання.

Перед тим низці посадовців Міноборони, серед яких був і Олександр Лієв, повідомили про підозру про розтрату грошей на закупівлі снарядів для ЗСУ. Підозри були оголошені після того, як журналісти провели розслідування про використання фірм-прокладок у закупівлях Міноборони. За даними журналістів, Міноборони восени 2022 року уклало три контракти з фірмами-прокладками на закупівлю боєприпасів для ЗСУ. Проте, всі контракти провалилися, а боєприпаси Україна не отримала.

У схемі брали участь українська фірма «Львівський арсенал» та дві іноземні компанії, які мали перерахувати гроші компанії WDG, якою володіє Матіас Зубак, син скандально відомого торговця зброєю Звонка Зубака. Він за гроші Міноборони придбав закинутий завод Vitezit у Боснії та Герцеговині.

Підозри у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем у складі організованої групи отримали Лієв, керівник одного із Департаментів Міноборони Тоомас Накхур, керівник та комерційний директор «Львівського арсеналу» Юрій Збітнєв, а також представник іноземної фірми.