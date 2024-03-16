ВАКС відпустив Олександра Лієва з-під варти

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід колишньому голові департаменту міноборони Олександру Лієву, якого разом з іншими чиновниками підозрюють у заволодінні майже 1,5 млрд грн на закупівлі боєприпасів для ЗСУ. Як повідомило «Суспільне» із посиланням на адвоката Назара Кульчицького, Олександра Лієва відпустили з-під варти під особисте зобов’язання.

ВАКС 15 березня розглядав скаргу адвокатів екс-чиновника, які просили суд відпустити підзахисного із СІЗО. Прокурор не був присутній під час розгляду скарги, оскільки Спеціалізована антикорупційна прокуратура більше не веде цю справу.

13 березня 2024 року у справі змінили підслідність, а матеріали справи Лієва передали з Національного антикорупційного бюро до Головного слідчого управління Національної поліції. Олександру Лієву обрали новий запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

«Суд змінив міру запобіжного заходу Олександру Лієву – перебування під вартою на звільнення. Суд відпустив його під особисте зобов'язання і надіслав ухвалу до СІЗО», – цитує «Суспільне» адвоката Назара Кульчицького.

Нагадаємо, низці посадовців Міноборони, серед яких був і Олександр Лієв, повідомили про підозру про розтрату грошей на закупівлі снарядів для ЗСУ. Правоохоронці повідомили підозри наприкінці січня 2024 року, через кілька місяців після розслідування hromadske про використання фірм-прокладок у закупівлях Міноборони.

8 листопада журналісти повідомили, що Міністерство оборони України восени 2022 року уклало три контракти з фірмами-прокладками на закупівлю боєприпасів для ЗСУ майже на 2 млрд доларів. Проте, всі контракти провалилися, а боєприпаси Україна не отримала.

У схемі брали участь українська фірма «Львівський арсенал» та дві іноземні компанії, які мали перерахувати гроші компанії WDG, якою володіє Матіас Зубак, син скандально відомого торговця зброєю Звонка Зубака. За даними hromadske, Зубак за гроші Міноборони придбав закинутий завод Vitezit у Боснії та Герцеговині.

Підозри за ч. 5 ст. 191 ККУ (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем у складі організованої групи) отримали Лієв, чинний керівник одного із Департаментів Міністерства оборони України Тоомас Накхур, керівник та комерційний директор «Львівського арсеналу» Юрій Збітнєв, а також представник іноземної фірми.

12 люто 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду взяла під варту Олександр Лієва. ВАКС також встановив заставу у розмірі 50 млн грн.