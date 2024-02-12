Олександра Лієва взяли під варту 12 лютого

У понеділок, 12 лютого, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду взяла під варту колишнього посадовця міністерства оборони України Олександра Лієва, якого разом з іншими чиновниками підозрюють у заволодінні майже 1,5 млрд грн на закупівлі боєприпасів для ЗСУ. ВАКС також встановив заставу у розмірі 50 млн грн, після внесення якої Лієв може вийти з СІЗО, повідомили у прес-службі Офісу Генерального прокурора.

Відповідно до рішення апеляційної палати ВАКС, колишній керівник Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександр Лієв, якого підозрюють у розкраданні 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів для української армії через фірми-прокладки, перебуватиме під вартою до 8 квітня 2024 року. Колишній чиновник також може внести заставу в 50 млн грн.

Нагадаємо, низці посадовців Міноборони, серед яких був І Олександр Лієв, повідомили про підозру про розтрату грошей на закупівлі снарядів для ЗСУ. Правоохоронці повідомили підозри наприкінці січня 2024 року, через кілька місяців після розслідування hromadske про використання фірм-прокладок у закупівлях Міноборони.

8 листопада журналісти повідомили, що Міністерство оборони України восени 2022 року уклало три контракти з фірмами-прокладками на закупівлю боєприпасів для ЗСУ майже на 2 млрд доларів. Проте, всі контракти провалилися, а боєприпаси Україна не отримала.

У схемі брали участь українська фірма «Львівський арсенал» та дві іноземні компанії, які мали перерахувати гроші компанії WDG, якою володіє Матіас Зубак, син скандально відомого торговця зброєю Звонка Зубака. За даними hromadske, Зубак за гроші Міноборони придбав закинутий завод Vitezit у Боснії та Герцеговині.

Підозри за ч. 5 ст. 191 ККУ (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем у складі організованої групи) отримали Лієв, чинний керівник одного із Департаментів Міністерства оборони України Тоомас Накхур, керівник та комерційний директор «Львівського арсеналу» Юрій Збітнєв, а також представник іноземної фірми.