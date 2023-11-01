Україна має окреслити п'ять пріоритетів, які допоможуть швидше повернутися до активної деокупації територій

Повномасштабна війна Росії проти України переходить до нової фази – позиційного протистояння на виснаження. Щоб здійснити перехід із позиційної до маневреної стадії на війні проти окупантів, Україні необхідні технології, розповів у середу, 1 листопада, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у статті для The Economist.

«Зараз війна переходить у нову стадію: те, що ми, військові, називаємо “позиційною” війною статичних і виснажливих боїв, як у Першій світовій війні, на противагу “маневровій” війні руху і швидкості. Це буде вигідно Росії, дозволяючи їй відновити свою військову міць, що в кінцевому підсумку загрожуватиме Збройним силам України і самій державі», – повідомив Валерій Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ окреслив п’ять пріоритетів для України, які можуть допомогти здійснити перехід до маневрової фази війни та деокупувати території України. Найбільший акцент, вважає генерал, необхідно зробити на технологійній складовій.

«ЗСУ потрібні ключові військові можливості і технології, щоб вийти з такого роду війни. Найважливішою з них є повітряна міць. Контроль над небом необхідний для проведення широкомасштабних наземних операцій», – заявив Валерій Залужний.

За словами Головнокомандувача, до початку повномасштабної війни Україна мала всього 120 бойових літаків, третина з яких була придатна до використання. Росія, своєю чергою, зберігає значну перевагу над ВПС України та продовжує створювати нові штурмові ескадрильї. Окрім того, росіяни налагоджують свої системи ППО, які дедалі частіше заважають українським літакам здійснювати польоти.

«Російські дрони перебрали на себе значну частину ролі пілотованої авіації в розвідці і завданні повітряних ударів. Безпілотники також мають бути частиною нашої відповіді», – зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

Валерій Залужний наголосив, що Україні потрібно масовано застосовувати безпілотники, аби:

перенавантажувати російську ППО;

збивати ворожі дрони та ловити їх у польоті;

приманювати російські плануючі бомби;

знижувати видимість тепловізорів росіян.

Другим пріоритетом Головнокомандувач назвав системи РЕБ. Валерій Залужний вважає, що РЕБ є ключем до перемоги у війні безпілотників, і Росія значно розвинулася в цьому аспекті.

«Росія модернізувала свої сили РЕБ протягом останнього десятиліття, створивши новий рід військ і розробивши 60 нових типів техніки. Вона перевершує нас у цій сфері: 65% наших платформ постановки перешкод на початку війни були вироблені ще за радянських часів», – повідомив Валерій Залужний.

Для того, щоб Україна переважала окупантів у РЕБ, необхідний більшій доступ до радіоелектронної розвідки від країн-партнерів, включно із даними від засобів, які збирають розвідувальні сигнали, та розширенням виробничих ліній для протидронових систем РЕБ в Україні та за кордоном.

Третім завданням у боротьбі проти Росії Залужний вважає контрбатарейну боротьбу. Попри успішні ураження ЗСУ російської артилерії, засоби РЕБ росіян значно знизили ефективність західної техніки. На думку Валерія Залужного, контрбатарейний вогонь Росії покращився, на що значно вплинули боєприпаси «Ланцет» та збільшення виробництва високоточних знарядів.

«Поки що нам вдалося досягти паритету з Росією коштом меншої кількості більш точних вогневих засобів. Але це не може тривати довго. Нам потрібно розбудовувати наші локальні GPS-поля, використовуючи наземні антени, а не лише супутники, щоб зробити наші високоточні снаряди більш точними в умовах російського глушіння.

Нам потрібно ширше використовувати безпілотники-камікадзе для ураження російської артилерії. І нам потрібно, щоб наші партнери надсилали нам краще артилерійське розвідувальне обладнання, яке може визначати місцезнаходження російських гармат», – зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

По-четверте, Валерій Залужний підкреслив важливість технологічного розміновування територій. Для цього ЗСУ потрібні нові методи розмінування, які допоможуть швидко та ефективно розміновувати площі. Залужний пропонує застосовувати:

радарні датчики;

системи постановки димів для приховування діяльності розмінувальних підрозділів;

реактивні двигуни від списаних літаків;

водомети;

касетні боєприпаси;

тунельні екскаватори, які використовують плазмові пальники для буріння тунелів.

П’ятим пріоритетом для України, який назвав Валерій Залужний, є нарощування резервів. Держава, попри певні обмеження у навчанні резервістів, намагається виправити проблеми, пов’язані із законодавчими прогалинами. Зокрема, Головнокомандувач згадав запровадження Єдиного реєстру призовників та «бойове стажування», яке передбачає направлення нещодавно мобілізованих і навчених військовослужбовців у досвідчені фронтові підрозділи для їхньої підготовки. Окрім того, Залужний запропонував розширити категорії громадян, які можуть бути призвані на навчання або мобілізовані.

«Позиційна війна – це затяжна війна, яка несе величезні ризики для ЗСУ і для держави. Якщо Україна хоче вирватися з цієї пастки, нам знадобляться всі ці речі: перевага в повітрі, значно покращені засоби радіоелектронної боротьби та контрбатарейної боротьби, нові технології розміновування та здатність мобілізувати і тренувати більше резервів», – підсумував Валерій Залужний.

Генерал додав, що Україна має зосередитися на ефективному та сучасному командуванні, що допоможе швидше приймати рішення на полі бою. Згадав Валерій Залужний і надання далекобійних ракет, які необіхдні для підриву російської логістики в тилу.