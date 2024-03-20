Засуджений має сплатити потерпілим 1 млн 456 тис. грн.

Коломийський міськрайонний суд визнав винним місцевого мешканця Віктора Куташівського у шахрайстві в особливо великому розмірі. За привласнення понад 2,1 млн грн дев’яти потерпілих валютнику присудили 7 років ув’язнення.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 15 березня, прикарпатець без ліцензії обмінював валюту на ринку «Прут» у Коломиї. Під приводом обміну грошей по курсу, нижчому від встановленого Нацбанком, у 2018 році він отримав 2 млн 178 тис. гривень від дев’яти знайомих клієнтів, але не обміняв їх на валюту.

Суд взяв до уваги те, що Віктор Куташівський навіть частково не відшкодував потерпілим завдану майнову шкоду і врахував позицію деяких потерпілих про призначення обвинуваченому суворого покарання за умови не повернення їм грошей.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олександр Калинюк визнав Віктора Куташівського винним у шахрайстві в особливо великому розмірі і присудив йому 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Також засуджений має сплатити потерпілим 1 млн 456 тис. грн.